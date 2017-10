Janssen verrassend onderuit met Fenerbahçe, duur puntenverlies Monaco

Onur Ayik maakte na een uur spelen de enige treffer van de wedstrijd. Fenerbahçe eindigde het duel met slechts negen man door rode kaarten in de slotfase voor invaller Alper Potuk en Martin Skrtel (twee keer geel).

Janssen werd een kwartier voor tijd gewisseld bij Fenerbahçe, waar Robin van Persie ontbrak door een knieblessure. Ömer Bayram speelde de hele wedstrijd mee bij Belediyespor, waar Marvin Emnes op de bank bleef.

Door de nederlaag moet Fenerbahçe de vierde plaats op de ranglijst afstaan aan Belediyespor. De ploeg van coach Aykut Kocaman staat vijfde met elf punten uit zeven wedstrijden.

De achterstand op koploper Galatasaray, dat zaterdag voor eigen publiek tegen Karabukspor speelt, bedraagt vijf punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Super Lig

AS Monaco

In Frankrijk verspeelde AS Monaco dure punten in de thuiswedstrijd tegen Montpellier. Radamel Falcao bracht de thuisploeg zeven minuten voor rust op voorsprong uit een voorzet van Rony Lopes.

Monaco leek op de zevende competitiezege van het seizoen af te stevenen, maar in de tweede minuut van de blessuretijd kopte Souleymane Camara Montpellier toch nog op gelijke hoogte.

Door het gelijkspel verzuimde Monaco de koppositie tijdelijk over te nemen van Paris Saint-Germain. Beide ploegen hebben negentien punten, maar de Parijzenaars komen zaterdag nog thuis in actie tegen Girondins Bordeaux.

Montpellier, dat PSG afgelopen zaterdag ook al op een gelijkspel hield, bezet de tiende plek op de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Schalke 04

In de Bundesliga hield Schalke 04 een punt over aan het thuisduel met Bayer Leverkusen: 1-1. In Gelsenkirchen zette Leon Goretzka Schalke in de 34e minuut op voorsprong door een vrije trap prachtig binnen te schieten. Na ruim een uur spelen zorgde invaller Leon Bailey voor de gelijkmaker.

Schalke houdt Leverkusen onder zich en staat met tien punten uit zeven wedstrijden op de zevende plaats. Leverkusen is met twee punten minder een positie lager terug te vinden.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga