Koeman behoudt ondanks zorgen vertrouwen in ommekeer Everton

Everton blameerde zich donderdagavond in de Europa League met een 2-2 gelijkspel uit tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Supporters drongen aan op een vertrek van de Nederlandse trainer.

"Ik loop te lang mee om het vertrouwen in mijn ploeg te verliezen", zei Koeman vrijdag in de aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen Burnley.

De 54-jarige coach maakt zich desondanks wel zorgen. "Ik ben bezorgd over de situatie waarin we verkeren en over hoe we alles snel kunnen omdraaien", vervolgde hij. "Maar ik ben nog steeds dezelfde trainer als in de laatste zes jaar toen ik wel succesvol was."

Ook in de Premier League zijn de prestaties van Everton tot nu toe matig. De 'Toffees' pakten in de eerste zes competitiewedstrijden slechts zeven punten.

Druk

Volgens Koeman speelt zijn ploeg met angst in de benen, maar hij heeft daar geen duidelijk verklaring voor. "Misschien komt het door de druk om te winnen", vroeg Koeman zich af. "We proberen alles te analyseren, maar we blijven mensen."

Everton moest het in de eerste zes competitieduels opnemen tegen onder meer Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United. Alleen tegen City pakte de ploeg van Koeman een punt. Mede hierdoor staat Everton slechts veertiende.

"Deze situatie was te verwachten met het oog op het programma aan het begin van dit seizoen", aldus Koeman. "We zagen toen dat het weleens zeer slecht zou kunnen uitpakken voor onze positie op de ranglijst."

Everton neemt het zondagmiddag om 15.15 uur op Goodison Park op tegen Burnley, dat de negende positie op de ranglijst bekleedt.

