City-coach Guardiola wil niet als 'politieagent' optreden na ongeluk Aguero

"We weten dat hij een gebroken rib heeft maar hoe lang hij eruit is moeten we nog onderzoeken. Ik ben geen dokter, dus ik weet het niet precies", zei Guardiola vrijdag tijdens de persconferentie voor de topper tegen Chelsea.

"Hij speelt zeker niet tegen Chelsea en zal waarschijnlijk ook de komende wedstrijden met Argentinië missen", vervolgde de Spaanse coach. Naar verwachting kan Aguero zes tot acht weken niet in actie komen.

Aguero was donderdagavond in de Amsterdam bij een concert van de Colombiaanse zanger Maluma. Na afloop nam hij de taxi naar de luchthaven en vervolgens raakte die taxi van de weg af en reed vol op een verkeerspaal.

Ondanks dat Guardiola zijn opstelling voor de kraker tegen Chelsea zal moeten aanpassen, heeft hij er geen probleem mee dat Aguero naar Amsterdam was afgereisd. "Het was een vrije dag, ik ben geen politieagent", verklaarde hij.

Gelukkig

"Ik wil dat spelers gelukkig zijn. Ik vind dat spelers mentaal en fysiek rust moeten nemen. Ze moeten ook van hun leven kunnen genieten", aldus Guardiola, die tegen Chelsea ook Benjamin Mendy en Vincent Kompany moet missen door blessures.

Aguero is met zes doelpunten in evenzoveel wedstrijden gedeeld topscorer van de Premier League. In de Champions League was hij eenmaal trefzeker voor City bij de 0-4 zege op Feyenoord.

De confrontatie tussen Chelsea en Manchester City begint zaterdag om 18.30 uur op Stamford Bridge. City gaat met zestien punten aan kop in de Premier League. Chelsea staat met drie punten minder derde.

