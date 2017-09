Feyenoord-trainer Van Bronckhorst twijfelt over systeem tegen AZ

"Ik ben er nog niet over uit hoe wij gaan spelen. Dat hangt ook af van wie er allemaal beschikbaar zijn. Ik kijk zaterdag hoe iedereen ervoor staat", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Feyenoord moet het in Alkmaar in elk geval stellen zonder de langdurig geblesseerden Nicolai Jörgensen, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

Michiel Kramer liep maandag op de laatste training voorafgaand aan het Champions League-duel met Napoli (3-1 nederlaag) lichte liesklachten op, maar hij is op tijd hersteld voor de topper in de Eredivisie.

Dat betekent volgens Van Bronckhorst niet automatisch dat Kramer ook gelijk weer aan de aftrap zal verschijnen. Hij ziet Jean-Paul Boëtius ook als een optie in de spits. "Dat hebben we ook in de tweede helft van de wedstrijd tegen PSV gedaan en dat beviel goed."

Puzzelen

Door de afwezigheid van Botteghin en Van der Heijden wordt het voor Van Bronckhorst ook puzzelen in zijn defensie. Jeremiah St. Juste lijkt zeker van een plek centraal achterin, maar wie naast hem gaat spelen is nog zeer de vraag. Dat wordt waarschijnlijk Sven van Beek of Renato Tapia.

"Sven is al een tijdje terug bij de groep. Hij heeft alweer een aantal weken meegetraind en maakt een frisse en gretige indruk. Ik ben blij dat ik hem tegen Napoli wat minuten kon geven", aldus Van Bronckhorst over de voormalig jeugdinternational die zestien maanden uitgeschakeld was met een voetblessure.

"Renato ligt goed in de groep. Hij werkt hard. Hij heeft nog niet heel veel kansen gehad, maar hij staat er wel. Hij heeft het niet makkelijk, omdat hij weinig speelt."

Zorgelijk

Van Bronckhorst vindt de vele blessures in zijn selectie "zorgelijk". "Ik heb dit niet eerder meegemaakt. We analyseren dit en kijken hoe we dingen anders kunnen doen.''

Van Bronckhorst wil van een sportieve crisis niets weten. Feyenoord verloor in de afgelopen weken naast Napoli ook van NAC Breda (0-2), PSV (1-0) en Manchester City (0-4). "Ik baal alleen van NAC-thuis. De andere wedstrijden kan je verliezen."

AZ-Feyenoord begint zondag om 12.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Beide clubs hebben in de eerste zes speelrondes twaalf punten verzameld en bezetten daarmee respectievelijk de vierde en vijfde plaats op de ranglijst met drie punten achterstand op koploper PSV.

