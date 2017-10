Keizer wil dat Ajax in winterstop twee directe versterkingen haalt

"Ik wil er in de winterstop spelers bij. Hoeveel? Nou, ik was tevreden geweest als we er in de zomerstop nog twee spelers bij hadden gekregen. En dan bedoel ik twee goede spelers, in de zin van dat ze niet hoeven te wennen", zei Keizer vrijdag in gesprek met onder meer De Telegraaf.

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer, Kostas Lamprou, Luis Orejuela en Maximilian Wöber, maar geen van hen heeft momenteel een vaste basisplaats in de Johan Cruijff Arena.

Keizer beweerde na de verloren wedstrijd van zondag tegen Vitesse (1-2) zelfs dat Orejuela en Wöber, die Ajax gezamenlijk ruim tien miljoen euro kostten, nog niet klaar zijn voor het grote werk.

De opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz sluit niet uit dat het in januari bij twee aankopen blijft. "Het hangt natuurlijk ook af van het feit of er spelers vertrekken."

Zorgen

Het is nog maar de vraag of Keizer in de tweede helft van het seizoen nog de eindverantwoordelijke bij Ajax is. De geboren Badhoevedorper staat door de slechte competitiestart onder grote druk.

"We hebben zes wedstrijden gespeeld en tien punten. Dan is kritiek een logisch gevolg", aldus Keizer tegen de NOS. "Maar ik maak me niet heel veel zorgen over de kritiek."

"Ik maak me meer zorgen over hoe we het spel van Ajax beter kunnen krijgen. We zijn zoekende, vooral naar de juiste formatie."

Tegen Vitesse was het spel heel slecht, nadat eerder dit seizoen al van Heracles Almelo (2-1) werd verloren en ook bij ADO Den Haag punten werden verspeeld (1-1).

"Vitesse was een slechte wedstrijd. Daar lopen we niet voor weg", benadrukte Keizer. "Maar wat er gebeurt als we ook van Heerenveen verliezen moet je niet aan mij vragen. Ik ga uit van een positieve zondag. Als ik naar de afgelopen dagen kijk, heb ik er alle vertrouwen in."

De Ligt

Meevaller voor Keizer is dat hij in Friesland over een nagenoeg fitte selectie kan beschikken. Alleen Matthijs de Ligt is een twijfelgeval. De 18-jarige verdediger viel tegen Vitesse uit met een hersenschudding, maar deed donderdag al voorzichtig mee met de groepstraining.

De wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax begint zondag om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük. Heerenveen is de enige club in de Eredivisie die nog niet verloren heeft.

