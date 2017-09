Luuk de Jong terug in wedstrijdselectie PSV voor derby tegen Willem II

De Jong liep twee weken geleden in de met 1-0 gewonnen topper tegen Feyenoord enkele gekneusde ribben op na een harde charge van Steven Berghuis. De spits moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven. Een week geleden maakte De Jong al zijn rentree op het trainingsveld.

Voor Derrick Luckassen komt de Brabantse derby met Willem II te vroeg. De verdediger liep vorige week tegen FC Utrecht (1-7 zege) een knieblessure op.

Verder beschikt PSV over een fitte selectie. Jürgen Locadia, die vorige week vier keer scoorde tegen FC Utrecht, begint vermoedelijk opnieuw in de spits. De 23-jarige aanvaller werd vrijdag door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden.

"Locadia heeft zijn plek in Oranje zelf afgedwongen. Ik ben blij voor hem. Hij is er zelf ook heel content mee", vertelde trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie op de Herdgang.

Balbezit

Ondanks de koppostitie is Cocu is nog niet tevreden over het spel van PSV. "We moeten ons nog doorontwikkelen bij balbezit op de helft van de tegenstander. Daar moeten we meer uithalen", aldus Cocu.

De Eindhovenaren maakten vorige week indruk met de ruime zege op bezoek bij FC Utrecht. Concurrenten Feyenoord en Ajax leden thuisnederlagen en hebben komend weekend een lastig programma met uitwedstrijden tegen respectievelijk AZ en sc Heerenveen.

"We moeten niet met ons hoofd in de wolken gaan lopen na een aantal goede resultaten", drukte Cocu optimisme de kop in. "Er is nog veel werk aan de winkel."

De trainer verwacht tegen Willem II een minder open duel dan vorige week in Utrecht. "Het wordt een ander soort wedstrijd. Willem II speelt defensiever, de ruimtes zullen kleiner zijn."

Het duel tussen PSV en Willem II begint zaterdag om 19.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Jeroen Manschot.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie

Live op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Eredivisie dit weekend? Download de NUsport-app