Kluivert debuteert in selectie Jong Oranje voor duels met Letland en Oekraïne

Ook Timothy Fosu-Mensah maakt deel uit van de selectie van Jong Oranje. De verdediger van Crystal Palace debuteerde vorige maand in Oranje en viel vrijdag af voor de definitieve selectie voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden.

In totaal bestaat de selectie van Jong Oranje uit negentien spelers. PSV is hofleverancier met vijf spelers: Bart Ramselaar, Pablo Rosario, Sam Lammers, Steven Berghuis en doelman Yanick van Osch.

Landskampioen Feyenoord staat drie spelers af, Ajax, AZ en Crystal Palace leveren twee jeugdinternationals. Behalve Fosuh-Mensah is Jairo Riedewald namens de Londense club geselecteerd.

Één punt

De interland tegen de Letten is op 6 oktober in Doetinchem. Vijf dagen later is de uitwedstrijd tegen Oekraïne. Jong Oranje behaalde in de eerste twee kwalificatieduels slechts één punt. Er werd gelijkgespeeld tegen Engeland en verloren van Schotland.

Oekraïne en Engeland gaan met vier punten uit twee wedstrijden aan de leiding. Ook Andorra maakt nog deel uit van kwalificatiegroep 4. De laatste keer dat Nederland zich plaatste voor het EK onder-21 was in 2013, toen in de kwartfinales verloren werd van Italië.

Selectie Jong Oranje

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (FC Twente), Yanick van Osch (PSV).

Verdediging: Kevin Diks, Jeremiah St. Juste (beide Feyenoord), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah, Jairo Riedewald (beide Crystal Palace), Thomas Ouwejan (AZ).

Middenveld: Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Frenkie de Jong (Ajax), Bart Ramselaar, Pablo Rosario (beide PSV), Guus Til (AZ).

Aanvallers: Steven Bergwijn, Sam Lammers (beide PSV), Oussama Idrissi (FC Groningen), Gervane Kastaneer (Kaiserslautern), Justin Kluivert (Ajax).