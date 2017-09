Advocaat vindt dat Sneijder eerst weer aan spelen moet toekomen bij Nice

"Hij zit niet bij de selectie omdat hij de laatste tijd weinig heeft gespeeld", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie in Zeist.

Dat Sneijder er bij de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en Zweden (10 oktober) niet bij zal zijn, betekent volgens Advocaat allerminst dat Oranje een gesloten boek voor de recordinternational (132 interlands) is. "Hij blijft een uitstekende speler. Hij zal gewoon weer moeten gaan spelen. Dat heb ik hem ook verteld."

Advocaat is van mening dat zijn spelers zich tegen Wit-Rusland en Zweden niet blind moeten staren op het doelsaldo, hoewel Nederland in de resterende twee duels drie punten en zes treffers moet goedmaken op de Scandinaviërs.

"Het belangrijkste is dat we twee keer winnen. Gaandeweg merken we dan wel of we meer goals moeten maken'', aldus de deze week 70 jaar geworden Hagenaar.

"1-3 tegen Wit-Rusland zou ik vooraf een goed resultaat vinden. We zijn niet meer zo goed dat we kunnen denken dat we zomaar eventjes met 0-4 of 0-5 van ze gaan winnen. En als we dan drie dagen later Zweden met 3-0 opzij zetten, dan zijn we er ook."

Luxemburg

Advocaat verwacht ook niet dat Zweden op 7 oktober Luxemburg in eigen huis gaat trakteren op een monsternederlaag. "De Luxemburgers zullen net zo defensief gaan spelen als tegen Frankrijk en die hebben ze toch keurig op 0-0 gehouden. Dat zal echt geen 8-0 worden."

Advocaat heeft dan ook alle vertrouwen in een goede afloop voor Oranje. "Ik heb wel vaker in situaties gezeten dat het moeilijk ging, zoals voor het EK 2004 toen we het via de play-offs haalden'', herinnerde hij zich nog.

"Alles is nog mogelijk. Dat geldt voor Zweden en ook voor ons. Als we denken: het lukt niet, dan heeft het geen zin. Maar ik vind dat we een goede groep hebben en we spelen tegen landen waar we resultaat tegen kunnen halen. Ik heb er wel een goed gevoel bij.''

De beste acht nummers twee van de negen poules in de Europese kwalificatiezone spelen in de play-offs om vier resterende WK-tickets. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland. De laatste keer dat Oranje ontbrak op het WK was in 2002.