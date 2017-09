PSV boekt nettowinst van 2,2 miljoen euro in 2016/2017

De cijfers zijn minder goed dan een jaar eerder. In het seizoen 2015/2016 boekte PSV nog een winst van 4,3 miljoen euro op een begroting van 95 miljoen euro. Dat was voor een groot deel te danken aan de succesvolle Europese campagne in het seizoen 2015/2016, toen de club tot de achtste finales van de Champions League reikte.

In Europa vielen de inkomsten voor PSV afgelopen seizoen tegen. De ploeg van trainer Phillip Cocu werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld.

In de huidige jaargang werd PSV in de voorronde van de Europa League uitgeschakeld door NK Osijek uit Kroatië. Daardoor zullen de Eindhovenaren dit seizoen verstoken blijven van inkomsten uit Europese wedstrijden en is de verwachting dat de inkomsten met 5 miljoen euro zullen dalen.

"Het is een grote uitdaging om dit goed te maken door transfers vóór 30 juni 2018, aangezien de kwaliteit van de selectie op peil dient te blijven", schrijft de club in een verklaring.

Transfermarkt

Op de transfermarkt noteerde PSV in het afgelopen boekjaar een verlies van 6,9 miljoen. De verkoop van Davy Pröpper (13 miljoen euro), Jetro Willems (5 miljoen), Andres Guardado (2,5 miljoen) en Remko Pasveer (4,5 ton) zijn daar nog niet bij meegenomen omdat ze na het boekjaar plaatsvonden. Hetzelfde geldt voor de inkomende transfers van Hirving Lozano (8 miljoen), Derrick Luckassen (5 miljoen) en Eloy Room (4 ton).

PSV verkocht in het afgelopen boekjaar wel Luciano Narsingh en Hector Moreno (5,7 miljoen) en trok Hidde Jurjus (5 ton) en Bart Ramselaar (4,75 miljoen) aan. Daarnaast loste PSV het afgelopen seizoen 12 miljoen euro af op langlopende schulden.

Een seizoen eerder was dit nog 8 miljoen euro, waardoor de schuldenlast in relatief korte tijd is teruggebracht tot 20 miljoen euro.

De huidige koploper van de Eredivisie speelt zaterdag om 19.45 uur thuis tegen Willem II.

