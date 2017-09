Manchester City-spits Aguero gewond bij auto-ongeluk in Amsterdam

Naar verwachting kan de Argentijn zes tot acht weken niet in actie komen. Manchester City bevestigt vrijdag dat de spits betrokken was bij het ongeval. De artsen van de club zullen vrijdag zijn verwondingen bekijken om in te kunnen schatten hoe lang Aguero uit de roulatie is.

Aguero was donderdag in Amsterdam om een concert van de Colombiaanse zanger Maluma bij te wonen in AFAS Live, nabij de Johan Cruijff Arena. De taxi die hem naar Schiphol moest brengen botste in Buitenveldert tegen een verkeerspaal. Naast Aguero raakte daarbij nog iemand gewond.

Manchester City speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen titelverdediger Chelsea. De huidige koploper in de Premier League moet zijn spits ook missen in de dubbele confrontatie met Napoli in de Champions League. Ook de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 21 november komt mogelijk te vroeg voor Aguero.

Argentinië

Voor de Argentijnse ploeg is de blessure eveneens slecht nieuws. Begin oktober speelt de verliezend finalist van het WK 2014 twee cruciale kwalificatie-interlands tegen Peru en Ecuador.

Argentinië staat momenteel vijfde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule en is nog allerminst zeker van deelname aan het WK 2018 in Rusland.

De 29-jarige Aguero is na zes duels met zes treffers gedeeld topscorer van de Premier League. In de Champions League was hij eenmaal trefzeker voor City bij de 0-4 zege op Feyenoord.

