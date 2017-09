Koeman blameert zich met Everton tegen tien man Apollon Limassol

Door het gelijkspel zal de druk op Koeman, die in de Premier League ook al teleurstellend presteert met Everton, toenemen. De Nederlander verloor met Everton de eerste groepswedstrijd in de Europa League met 3-0 van Atalanta Bergamo en heeft daardoor pas één punt in groep B.

De andere wedstrijd donderdag in groep B eindigde ook gelijk. Olympique Lyon kwam thuis tegen Bergamo niet verder dan 1-1. Oud-Ajacied Bertrand Traoré zette de Franse thuisploeg vlak voor rust op een 1-0 voorsprong, waarna de Argentijn Alejandro Gómez in de tweede helft gelijkmaakte voor de Italiaanse club.

Hans Hateboer en Marten de Roon maakten de negentig minuten vol bij Bergamo, evenals Kenny Tete bij Lyon. Memphis Depay viel twintig minuten voor tijd in bij de thuisploeg, toen de 1-1 eindstand al op het scorebord stond.

Klaassen

Bij Everton was Davy Klaassen donderdag opnieuw slachtoffer van de mindere resultaten van Everton. De 'Toffees', veertiende in de Premier League, wonnen zaterdag weliswaar met 2-1 van Bournemouth, maar het spel is nog altijd niet goed. Tegen Limassol mocht Klaassen pas na 67 minuten invallen. Doelman Maarten Stekelenburg zat de hele wedstrijd op de bank.

Op het moment dat Klaassen inviel was Everton net op een 2-1 voorsprong gekomen via de Kroaat Nikola Vlasic, die eveneens op de bank was begonnen. Limassol had dankzij de Spanjaard Adrian Sardinero al snel de score geopend, waarna Wayne Rooney gelijkmaakte. De routinier tikte simpel binnen na een rampzalige terugspeelbal van Hector Yuste.

Yuste leek daarmee de schlemiel van Limassol te worden, maar kort voor tijd werd hij toch de held. Nadat de club uit Cyprus vier minuten voor tijd met tien man kwam te staan na rood voor Valentin Roberge (hij stapte bovenop zijn tegenstander), sloeg Yuste alsnog toe. Hij kopte de 2-2 op het scorebord en dompelde Goodison Park in crisis.

