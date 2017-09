Fraser 'pissig' over tweede goal Nice na kansloze nederlaag Vitesse

Fraser zag Vitesse-middenvelder Thulani Serero de bal vlak voor rust inleveren met een slordige breedtebal, waarna de Fransman Allan Saint-Maximin ongehinderd een meter of zeventig aflegde en raak schoot.

"De eerste en de derde goal van Nice, dat kan nog gebeuren. Maar over de tweede goal ben ik echt pissig", zei Fraser na afloop in de Allianz Riviera tegen FOX Sports. "Die tweede treffer was de genadeklap. Zeker vlak voor rust mag dit niet."

"Verder zijn we niet weggespeeld, maar deze tegenstander was wel een maatje te groot voor ons. Dat is nu eenmaal de realiteit in het Nederlandse voetbal. We weten allemaal waar we momenteel staan in Europa.

Bruns

Middenvelder Thomas Bruns baalde ook van de tweede goal van Nice. "Als we met een 1-0 achterstand de rust hadden gehaald, konden we in de loop van de tweede helft misschien nog iets forceren met een extra spits erbij", aldus Bruns. "Maar bij 2-0 kan dat niet."

Bruns was na rust nog wel dicht bij de aansluitingstreffer. Met een prachtige vrije trap vanaf 25 meter raakte hij de paal. "Ik had hem graag 2 centimeter meer naar rechts gezien. Dan vliegt-ie erin. Echt klote."

Volgens Bruns viel Vitesse behalve de tweede goal weinig te verwijten. "We hebben er echt alles aan gedaan en dus wil ik dit geen pijnlijke nederlaag noemen. De kwaliteit van Nice maakte simpelweg het verschil."

Zulte Waregem

Door de nederlaag lijken de kansen voor Vitesse op Europese overwintering zo goed als verkeken. De Arnhemmers zijn nog zonder punten in groep K, evenals Zulte Waregem. Nice en Lazio gaan met zes punten aan de leiding.

"We krijgen nu Zulte Waregem twee keer achter elkaar, terwijl Nice en Lazio elkaar treffen", weet Bruns. "Over twee wedstrijden kan het er heel anders uitzien. We gaan ervoor vechten."

De eerste wedstrijd van Vitesse tegen Zulte Waregem is op donderdag 19 oktober in België.

