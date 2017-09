Manchester City maanden zonder geblesseerde Frans international Mendy

Dat gebeurde afgelopen weekeinde in de door Manchester City met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Crystal Palace.

De blessure is ook een tegenvaller voor de Franse bondscoach Didier Deschamps, die eerder al aanvaller Ousmane Dembélé van FC Barcelona voor langere periode zag wegvallen.

Frankrijk hoopt zich in oktober rechtstreeks te plaatsen voor het wereldkampioenschap van volgend jaar in Rusland. Daarvoor is wel een eerste plaats in de kwalificatiepoule van het Nederlands elftal nodig.

Mendy kwam afgelopen zomer voor 57 miljoen euro over van AS Monaco en dwong meteen een basisplaats af. Tegen Crystal Palace viel hij zaterdag in de 29e minuut geblesseerd uit.