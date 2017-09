Vitesse nog puntloos in Europa League na ruime nederlaag bij Nice

Halverwege stond het al 2-0 in de Zuid-Franse kuststad door goals van Alassane Pléa en Allan Saint-Maximin. Na rust lag de wedstrijd een kwartier stil omdat het licht uitviel, waarna Thomas Bruns bijna voor de aansluitingstreffer zorgde. Zijn fraaie vije trap eindigde op de paal. Kort voor tijd maakte Pléa zijn tweede.

Twee weken geleden verloor Vitesse thuis al met 2-3 van Lazio, maar desondanks is de enige Nederlandse afvaardiging in de poulefase de nummer drie in groep K. Door treffers van Felipe Caicedo en Ciro Immobile verloor Zulte Waregem donderdag met 2-0 bij Lazio, waardoor de Belgen vanwege een slechter doelsaldo dan Vitesse vierde en laatste staan.

Over drie weken vervolgt Vitesse het Europa League-avontuur met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem. Nice gaat dan op bezoek bij Lazio. In de Eredivisie wacht Vitesse komende zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Sneijder

Wesley Sneijder, die nog niet wedstrijdfit is, was er donderdag niet bij bij Nice, maar verder stelde trainer Lucien Favre al zijn belangrijke spelers op tegen Vitesse. Mario Balotelli begon in de punt van de aanval en voormalig Braziliaans international Dante startte centraal achterin.

Het verschil in kwaliteit was meteen zichtbaar in de matig gevulde Allianz Riviera. Vitesse kwam niet verder dan ongevaarlijk afstandsschoten van Navarone Foor en Tim Matavz, waarna Nice in de zestiende minuut wel trefzeker was. Uit een corner kopte Dante de bal door en tikte Pléa bij de tweede paal binnen: 1-0.

Al snel was het bijna 2-0. Tot twee keer toe redde Vitesse-doelman Remko Pasveer, eerst op een hard schot van Saint-Maximin en daarna op een puntertje van Pierre Lees-Melou. Aan de andere kant leverde Milot Rashica een prima voorzet af. Matavz kon net niet bij de bal en het schot van Bryan Linssen miste kracht.

Vlak voor rust werd het nog erger voor Vitesse. Thulani Serero ging de fout in met een breedtepass, die onderschept werd door Saint-Maximin. De 20-jarige Fransman was nog een meter of zeventig verwijderd van het doel van Vitesse, maar kon zomaar opstomen richtng Pasveer. Terwijl Saint-Maximin niet gehinderd werd door Vitesse-spelers liep hij bijna het hele veld over en liet Pasveer kansloos met een schot in de verre hoek: 2-0.

Büttner

De frustratie over het teleurstellende wedstrijdverloop was zichtbaar bij Vitesse en in het bijzonder bij Alexander Büttner. De linksback vloog er twee keer veel te hard in, maar kreeg niet eens een kaart van de Russische arbiter Aleksei Eskov. Fraser greep wel in en wisselde Büttner in de rust voor Lassana Faye.

Zonder Büttner was Vitesse ook na rust de mindere ploeg, tot het een paar minuten na rust ineens donker werd in het stadion. Het licht was uitgevallen en terwijl de spelers op het veld bleven duurde het ongeveer een kwartier voordat de wedstrijd hervat kon worden.

Omdat Nice, dat zondag de Franse topper speelt tegen Olympique Marseille, de teugels wat liet vieren, kon Vitesse in het restant van de wedstrijd meer aan aanvallen denken. De Arnhemmers kregen bijna loon naar werken toen Bruns vanaf 25 meter mocht aanleggen voor een vrije trap. Doelman Yoan Cardinale stond aan de grond genageld, maar de paal voorkwam dat de fraaie poging van Bruns niet in de kruising vloog.

Namens Nice was de Ivoriaan Jean Michel Seri dicht bij de derde treffer van de wedstrijd. Ook hij leverde een fraai schot af, maar dat ging naast. Vlak voor tijd was het alsnog raak voor de thuisclub. De Tunesiër Bassem Srarfi passte naar Pléa en die klopte Pasveer met een schot in de korte hoek (3-0), waardoor de uitslag nog iets pijnlijker werd voor Vitesse.

