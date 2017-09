Arsenal doet goede zaken in Europa League, Donald wint met Rode Ster

Arsenal begon twee weken geleden aan het toernooi met een 3-1 thuiszege op FC Köln. Rode Ster staat met vier punten tweede. De Ghanees Richmond Boakye, die in 2015 voor Roda JC negen Eredivisiewedstrijden voor Roda JC speelde, maakte in het Rhein Energie Stadion de enige treffer voor de Serviërs.

BATE Borisov (1 punt) en FC Köln (0 punten) hebben nog vier wedstrijden om hun positie te verbeteren. De bovenste twee ploegen in elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase.

Theo Walcott zette Arsenal, dat voor het eerst in twintig jaar geen Champions League speelt, op het goede spoor in Wit-Rusland met twee vroege goals. In de negende minuut werkte de aanvaller een voorzet van Jack Wilshere binnen en een kwartiertje later zorgde hij na een blunder van doelman Denis Scherbitski voor de 0-2.

Mirko Ivanic maakte in de 28e minuut de eerste treffer voor BATE, maar even daarvoor had Rob Holding uit een corner al getekend voor de 0-3 voor Arsenal.

Olivier Giroud mocht in de tweede helft nog een persoonlijk succes vieren. Zijn benutte penalty betekende voor de Fransman zijn honderdste treffer in dienst van Arsenal, een mijlpaal die in de clubhistorie pas achttien spelers voor hem bereikten. Mikhail Gordeychuk maakte de stand voor BATE na ruim een uur spelen nog iets draaglijker.

Hertha BSC

Hertha BSC ging donderdag in groep J verrassend met 1-0 onderuit bij Östersunds FK. Bij de Duitsers bleef Karim Rekik buiten de selectie omdat hij rust kreeg van trainer Pal Dardai.

Het Zweedse Österunds gaat met zes punten aan kop in de poule. Zorya Luhansk, dat met 0-1 won bij Athletic Club uit Bilbao, staat met drie punten tweede.

Mick van Buren speelde in groep A met Slavia Praag met 1-1 gelijk bij Astana. De Nederlander in Tsjechische dienst mocht in Kazachstan drie minuten voor tijd invallen. De andere wedstrijd in de poule, tussen het Maccabi Haifa van Jordi Cruijff en Villarreal, is later donderdagavond.

Rosenborg

Rosenborg BK, dat Ajax uit de groepsfase van de Europa League hield, herstelde zich goed van de 4-0 nederlaag bij Real Sociedad. De Noren wonnen in groep L thuis met 3-1 van Vardar Skopje uit Macedonië.

Zenit Sint-Petersburg, dat FC Utrecht in de play-offs een halt toeriep, won in dezelfde poule van Real Sociedad. Ook daar werd het 3-1. De Russen gaan aan kop met zes punten uit twee duels en een doelsaldo van acht voor en één tegen.

