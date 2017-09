Arsenal boekt uitzege in Europa League, Lukoki matchwinner Ludogorets

In de poule van Arsenal won Rode Ster Belgrado, met de Nederlander Mitchell Donald als aanvoerder, bij FC Köln (0-1).

Arsenal begon twee weken geleden aan het toernooi met een 3-1 thuiszege op FC Köln. Rode Ster staat met vier punten tweede. De Ghanees Richmond Boakye, die in 2015 voor Roda JC negen Eredivisiewedstrijden voor Roda JC speelde, maakte in het Rhein Energie Stadion de enige treffer voor de Serviërs.

BATE Borisov (1 punt) en FC Köln (0 punten) hebben nog vier wedstrijden om hun positie te verbeteren. De bovenste twee ploegen in elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase.

Theo Walcott zette Arsenal, dat voor het eerst in twintig jaar geen Champions League speelt, op het goede spoor in Wit-Rusland met twee vroege goals. In de negende minuut werkte de aanvaller een voorzet van Jack Wilshere binnen en een kwartiertje later zorgde hij na een blunder van doelman Denis Scherbitski voor de 0-2.

Mirko Ivanic maakte in de 28e minuut de eerste treffer voor BATE, maar even daarvoor had Rob Holding uit een corner al getekend voor de 0-3 voor Arsenal.

Olivier Giroud mocht in de tweede helft nog een persoonlijk succes vieren. Zijn benutte penalty betekende voor de Fransman zijn honderdste treffer in dienst van Arsenal, een mijlpaal die in de clubhistorie pas achttien spelers voor hem bereikten. Mikhail Gordeychuk maakte de stand voor BATE na ruim een uur spelen nog iets draaglijker.

Lukoki

Lukoki was de gevierde man bij Ludogorets met zijn doelpunt in de 72e minuut tegen Hoffenheim. De voormalig Nederlands jeugdinternational, die er later voor koos om uit te komen voor zijn geboorteland DR Congo, bezorgde zijn Bulgaarse ploeg daarmee een 2-1 zege in groep C.

Hoffenheim, waar Justin Hoogma de hele wedstrijd op de bank bleef, was via Pavel Kaderabek in de tweede minuuut nog wel op voorsprong gekomen. Svetoslav Dyakov maakte kort na rust gelijk, waarna de oud-speler van Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle de winnende maakte.

Eljero Elia leed in dezelfde poule met Basaksehir een 2-1 nederlaag bij Sporting Braga. Het beslissende doelpunt van Fransergio viel in de laatste minuut. De Portugezen staan met zes punten uit twee duels bovenaan.

Opvallend is dat alle Duitse clubs deze week in Europa verloren hebben. Net als Hoffenheim gingen ook Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig (Champions League) en FC Köln en Hertha BSC onderuit.

AC Milan

AC Milan boekte in poule D een bizarre 3-2 thuiszege op Rijeka. De Kroaten maakten in Italië tussen de 84e en negentigste minuut een 2-0 achterstand ongedaan, maar in de vierde minuut van de blessuretijd bezorgde Patrick Cutrone de 'Rossoneri' toch nog de drie punten.

Door de zege gaat Milan na twee duels met zes punten aan kop in groep D. AEK Athene, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Austria Wien, volgt met vier punten.

Manuel Fernandes schreef met Lokomotiv Moskou (groep F) geschiedenis door de snelste hattrick ooit te maken in de Europa League, die in het seizoen 2009/2010 de eerste editie kende. De Portugees had tegen het Tsjechische Zlin slechts zeventien minuten nodig om drie keer te scoren. De 3-0 bleek ook meteen de eindstand te zijn.

Mick van Buren speelde in groep A met Slavia Praag met 1-1 gelijk bij Astana. De Nederlander in Tsjechische dienst mocht in Kazachstan drie minuten voor tijd invallen. De andere wedstrijd in de poule, tussen het Maccabi Haifa van Jordi Cruijff en Villarreal, eindigde in 0-0.

Rosenborg

Rosenborg BK, dat Ajax uit de groepsfase van de Europa League hield, herstelde zich goed van de 4-0 nederlaag twee weken geleden bij Real Sociedad. De Noren wonnen in groep L thuis met 3-1 van Vardar Skopje uit Macedonië.

Zenit Sint-Petersburg, dat FC Utrecht in de play-offs een halt toeriep, won in dezelfde poule van Real Sociedad. Ook daar werd het 3-1. De Russen gaan aan kop met zes punten uit twee duels en een doelsaldo van acht voor en één tegen.

