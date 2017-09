Strafschoppenserie KNVB-bekerduel Lisse-Hoek verschoven naar 11 oktober

In eerste instantie had de KNVB woensdag 4 oktober aangewezen als datum voor de de nieuwe penaltyreeks, maar dat mag niet van de UEFA omdat op die dag Hongarije onder-19 tegen Slovenië onder-19 speelt op Sportpark Ter Specke van FC Lisse.

Bovendien zit de datum te dicht op de uitspraak van de voorzieningenrechter komende maandag om 14.00 uur. Lisse, dat uitkomt in de Tweede Divisie, hoopt via de rechter af te dwingen dat de serie niet over hoeft.

Na 2-2 na 120 minuten won Lisse vorige week woensdag in de eerste ronde van de KNVB-beker de penaltyserie tegen Hoofdklasser Hoek met 5-4, maar opmerkelijk genoeg liet de scheidsrechter Marc Nagtegaal de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen. Hij koos voor de ABBA-volgorde.

Bij het ABBA-principe begint het ene team met één strafschop en is het andere team vervolgens twee keer achter elkaar aan de beurt. Dit is in strijd met de KNVB-reglementen, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

Heracles Almelo

Maandag besloot het bestuur betaald voetbal van de KNVB, na contact met de International Football Association Board (IFAB), dat de strafschoppenserie overgenomen moet worden.

De spelers van het Zeeuwse Hoek moeten daardoor, mits Lisse in de rechtszaal niet in het gelijk wordt gesteld, 190 kilometer rijden voor alleen een strafschoppenserie.

De winnaar van de serie speelt in de tweede ronde van de beker een wedstrijd tegen Heracles Almelo. Dat duel is woensdag 25 oktober om 19.45 uur in het Polman Stadion in Almelo.