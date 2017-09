Vitesse in verwachte opstelling, Sneijder buiten selectie Nice

Ten opzichte van de 1-2 zege van Vitesse op Ajax zondag in de Arena voert trainer Henk Fraser maar een wijziging door. Alexander Büttner is op tijd fit en dat gaat op de linksbackpositie ten koste van Lassana Faye, die op de bank begint.

Fankaty Dabo, Guram Kashia en Matt Miazga completeren de defensie van de Arnhemmers. Thomas Bruns, Thulani Serero en Navarone Foor vormen het middenveld en in de aanval starten Milot Rashica, Tim Matavz en Bryan Linssen.

Het is geen verrassing dat Sneijder bij Nice ontbreekt. Trainer Lucien Favre liet woensdag op zijn persconferentie al weten dat Sneijder eerst wedstrijdfit moet worden. Nice, dat negende staat in de Ligue, speelt verder in de sterkste opstelling en dus staat Mario Balotelli in de punt van de aanval.

Lazio

Vitesse jaagt in Zuid-Frankrijk op zijn eerste Europese zege dit seizoen. De KNVB-bekerwinnaar verloor twee weken geleden zijn eerste wedstrijd in groep K in de Gelredome met 2-3 van Lazio. Nice begon de groepsfase met een 1-5 overwinning op Zulte Waregem.

OGC Nice tegen Vitesse begint donderdag om 19.00 uur in het Allianz Riviera Stadium en staat onder leiding van de Russische arbiter Aleksei Eskov.

Opstelling OGC Nice: Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchano, Jallet; Koziello, Seri; Saint-Maximin, Lees-Melou; Plea, Balotelli.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

