'Ancelotti na ruim een jaar ontslagen als trainer Bayern München'

Eerder donderdag meldde het Duitse Bild al dat de directie van Bayern bijeen zou komen voor een crisisberaad. De krant schrijft ook dat assistent-trainer en oud-Bayern-verdediger Willy Sagnol topkandidaat is om Ancelotti op te volgen.

Ancelotti was sinds de zomer van 2016 trainer van Bayern, waar hij Josep Guardiola opvolgde. De 58-jarige Italiaan leidde de club van aanvaller Arjen Robben vorig seizoen naar het kampioenschap. In de Champions League bleek de kwartfinale het eindstation en in de DFB Pokal strandde Bayern in de halve eindstrijd.

De 27-voudig kampioen van Duitsland kent een ietwat wisselvallige start van het seizoen. Na zes duels staat de ploeg op de derde plaats met een achterstand van drie punten op Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz.

In de Champions League won Bayern de eerste poulewedstrijd tegen Anderlecht met 3-0, waarna donderdag dus de pijnlijke nederlaag tegen PSG volgde.

Palmares

Ancelotti was in het verleden trainer van onder meer AC Milan, Juventus, Chelsea, PSG en Real Madrid. Hij is de enige coach die in vier van de vijf grootste competities van Europa kampioen werd. Alleen de Spaanse titel ontbreekt op zijn palmares.

De Italiaan won als trainer bovendien drie keer de Champions League. Twee keer lukte hem dat met AC Milan (2003 en 2007) en in 2014 was hij met Real Madrid de beste in het miljoenenbal.

Ancelotti is de vierde Bayern-trainer in de laatste twintig jaar die voor het eind van het seizoen vertrek bij de 'Rekordmeister'. Eerder maakten Jürgen Klinsmann, Felix Magath en Louis van Gaal voortijdig plaats.

Bayern gaat zondag in de Bundesliga om 15.30 uur op bezoek bij Hertha BSC. De ploeg van verdediger Karim Rekik is de huidige nummer acht van de competitie.

