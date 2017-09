Ancelotti na ruim een jaar ontslagen als trainer Bayern München

In Duitse media werd de afgelopen dagen al gespeculeerd over het ontslag van Ancelotti, die in de Bundesliga ook al teleurstellend presteerde met Bayern. Na het 2-2 gelijkspel tegen VfL Wolfsburg van vrijdag staat de 'Rekordmeister' derde.

"De prestaties dit seizoen van ons team zijn niet naar verwachting", erkent Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge donderdag in het persbericht waarin het ontslag van Ancelotti bekend werd gemaakt. "Het spel woensdag in Parijs heeft duidelijk gemaakt dat we moesten ingrijpen."

Donderdagochtend werd Ancelotti ingelicht over het ontslag. "Hasan Salihamidzic (technisch directeur, red.) en ik hebben Carlo in een open discussie verteld over ons besluit", vervolgt Rummenigge. "We bedanken hem voor de samenwerking. Carlo blijft onze vriend, maar we moeten een professionele beslissing nemen."

Sagnol

Assistent-trainer Willy Sagnol neemt voorlopig de taken van Ancelotti over, zo meldt Bayern. Bij de eerstvolgende Bundesliga-wedstrijd, zondag uit tegen Hertha BSC, zit de Fransman op de bank. Vanwege de interlandperiode is Bayern daarna twee weken vrij.

Volgens Duitse media is de 40-jarige Sagnol, die van 2000 tot 2009 voor Bayern speelde, ook topkandidaat om de Italiaan definitief op te volgen.

Ancelotti was sinds de zomer van 2016 trainer van Bayern, waar hij Josep Guardiola opvolgde. De 58-jarige coach leidde de club van aanvaller Arjen Robben vorig seizoen naar het vijfde kampioenschap op rij. In de Champions League bleek de kwartfinale het eindstation en in de DFB Pokal strandde Bayern in de halve eindstrijd.

Overigens is Ancelotti niet de enige die moet vertrekken. Ook zijn zoon Davide Ancelotti, die deel uitmaakte van de staf moet weg, evenals de Italianen Giovanni Mauri, Francesco Mauri en Mino Fulco.

Palmares

Bayern was een van de vele topclubs waarvoor Ancelotti werkte. Eerder was hij trainer van onder meer AC Milan, Juventus, Chelsea, PSG en Real Madrid. Hij is de enige coach die in vier van de vijf grootste competities van Europa kampioen werd. Alleen de Spaanse titel ontbreekt op zijn palmares.

De Italiaan won als trainer bovendien drie keer de Champions League. Twee keer lukte hem dat met AC Milan (2003 en 2007) en in 2014 was hij met Real Madrid de beste in het miljoenenbal.

Ancelotti is de vierde Bayern-trainer in de laatste twintig jaar die voor het eind van het seizoen vertrekt bij de 'Rekordmeister'. Eerder maakten Jürgen Klinsmann, Felix Magath en Louis van Gaal voortijdig plaats.

