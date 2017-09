Guidetti, Berg en Toivonen in Zweedse selectie voor cruciaal duel met Oranje

Ken Sema is de meest opvallende speler bij Zweden. De 23-jarige middenvelder van Östersunds FK speelde pas één interland.

Jimmy Durmaz (FC Toulouse) en en Christoffer Nyman (Eintracht Braunsweig) ontbreken door blessures. Zij kwamen tijdens de eerdere ontmoeting tussen Zweden en Oranje in Stockholm (1-1) nog als invaller in het veld. Ten opzichte van die interland in september 2016 ontbreken ook de toenmalige basisspelers Oscar Wendt (gestopt als international), Alexander Fransson (langdurig geblesseerd) en Oscar Hiljemark (speelt weinig bij zijn club Panathinaikos).

Naast Guidetti (ex-Feyenoord), Berg (ex-PSV en -FC Groningen) en Toivonen (ex-PSV) zijn er met Kristoffer Nordveldt (ex-sc Heereenveen) en Andreas Granqvist (ex-FC Groningen) nog twee spelers in de Zweedse selectie met een verleden in de Eredivisie.

Feyenoord-aanvaller Sam Larsson is niet opgeroepen. De linksbuiten heeft drie interlands achter zijn naam staan. Voormalig Heracles Almelo-spits Samuel Armenteros ontbreekt eveneens. Hij maakte begin deze maand nog wel deel uit van de Zweede selectie.

WK-kwalificatie

Zweden staat momenteel op de tweede plaats in groep A van de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde, de beste nummers twee spelen in de play-offs om de resterende vier tickets.

Oranje bezet met een achterstand van drie punten op Zweden de derde plaats. Het doelsaldo (wat de doorslag geeft bij een gelijke stand) van de ploeg van bondscoach Dick Advocaat is bovendien zes treffers slechter dan dat van de Scandinaviërs.

Zweden speelt op zaterdag 7 oktober thuis tegen Luxemburg. Op dinsdag 10 oktober volgt de mogelijk cruciale interland in Amsterdam tegen Oranje.

Advocaat maakt vrijdag de definitieve selectie van Oranje bekend.

Selectie Zweden

Doel: Robin Olsen (FC Kopenhagen), Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City).

Verdediging: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (FC Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelöf (Manchester United), Martin Olsen (Swansea City).

Middenveld: Viktor Claesson (FC Krasnodar), Albin Ekdal (Hamburger SV), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jakob Johansson (AEK Athene), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Ken Semna (Östersunds FK).

Aanval: Marcus Berg (Al-Ain), John Guidetti (Celta de Vigo), Isaac Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (FC Toulouse).

Bekijk de stand en het programma in de WK-kwalificatie