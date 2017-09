Van Gaal vindt dat Ajax 'heel goede trainer' Keizer niet moet ontslaan

"Keizer is een heel goede trainer. De mensen moeten vertrouwen in hem houden. Als je de media moet geloven is het bij alle topclubs crisis. Ook bij PSV, terwijl die ploeg gewoon bovenaan staat", aldus Van Gaal woensdagavond bij Ziggo Sport, waar hij analist is.

Keizer werd afgelopen zomer door Ajax aangesteld als opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz, maar de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen kent vooralsnog een desastreuze competitiestart.

Ajax ontbreekt in een Europees hoofdtoernooi en liet in de eerste zes competitieduels al acht punten liggen door nederlagen tegen Heracles Almelo en Vitesse en een remise bij ADO Den Haag. Daardoor staat koploper PSV al vijf punten voor op de huidige nummer zeven.

Vergelijking

Van Gaal vindt het echter veel te vroeg om conclusies te trekken en vergelijkt de situatie van Keizer met die van zichzelf. De geboren Amsterdammer was van 1991 tot 1997 hoofdtrainer van Ajax en had het naar eigen zeggen moeilijk in zijn eerste maanden.

"Tijdens mijn eerste jaar bij Ajax riep iedereen om Johan Cruijff. Vervolgens wonnen we de UEFA Cup en toen was iedereen het vergeten", aldus Van Gaal, die als coach van Ajax onder meer de Champions League, de Europese Super Cup, drie landstitels en het WK voor clubs won.

"Ook Keizer maakt een moeilijk begin door, maar geef hem de tijd. Peter Bosz heeft hetzelfde meegemaakt. Toen was hij ook al bijna ontslagen."

Keizer hoopt komend weekend met Ajax de vierde competitiezege dit seizoen te boeken. Ajax speelt zondag om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

