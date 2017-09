Fraser hoopt op 'volwassen Vitesse' tegen Nice in Europa League

Vitesse had twee weken geleden goede papieren om het duel met de Italianen te winnen, maar gaf tot twee keer toe een voorsprong uit handen. Lazio vertrok uiteindelijk met drie punten uit Arnhem (2-3).

"In die wedstrijd hebben we goals weggegeven door eigen fouten. Tegen Nice zullen we als een volwassen ploeg voor de dag moeten komen", aldus Fraser woensdag op zijn persconferentie in de Allianz Riviera.

De trainer van Vitesse kan tegen Nice in ieder geval weer beschikken over Alexander Büttner. De linksback raakte zondag tegen Ajax (1-2 winst) geblesseerd in de warming-up, maar is hoogstwaarschijnlijk fit genoeg om te spelen.

Ander niveau

Fraser wil zelf niet te veel waarde hechten aan de knappe uitzege tegen Ajax, dat in de derde voorronde van de Champions League nog over twee wedstrijden het onderspit dolf tegen Nice. "Onze zege op Ajax zegt niets over ons treffen met Nice. Het is een ander niveau en een wedstrijd op zich."

In tegenstelling tot Vitesse begon Nice de groepsfase in de Europa League wel goed. De Fransen rekenden twee weken geleden eenvoudig af met Zulte Waregem: 1-5.

De wedstrijd tussen Vitesse en OGC Nice in Frankrijk begint donderdagavond om 19.00 uur. De Arnhemmers hoeven waarschijnlijk geen rekening te houden met Wesley Sneijder, die volgens Nice-trainer Lucien Favre niet topfit is.

