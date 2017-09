Verbeek sloeg aanbieding uit Iran af vanwege 'bepaalde principes'

"Je hebt ook bepaalde principes", legt Verbeek woensdag zijn beslissing uit voor de camera van Omroep Friesland.

"Ik wil me niet al te veel bemoeien met politiek, maar mijn vriendin mag daar het stadion niet in. Ze hebben daar ook nog de doodstraf."

Om wat voor functie het precies ging, laat de 55-jarige Deventenaar in het midden. Verbeek heeft zich wel verdiept in de mogelijkheden in Iran.

"Op zich lijkt het me een mooi land. 80 miljoen inwoners, waarvan tien miljoen in Teheran, waar ik aan het werk zou gaan. Dat spreekt dan wel weer aan. Maar nee, in mijn huidige situatie, met vrouw en kind, is mij dat net iets te avontuurlijk."

VfL Bochum

Verbeek zit zonder club nadat hij in juli werd ontslagen bij het Duitse VfL Bochum, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Daar was hij tweeëneenhalf jaar de eindverantwoordelijke.

In Nederland is Verbeek coach geweest bij sc Heerenveen, Heracles Almelo, Feyenoord en AZ.