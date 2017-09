El Ahmadi noemt nederlaag Feyenoord tegen Napoli onnodig

"Dit was zo onnodig", zei een teleurgestelde El Ahmadi na afloop van de wedstrijd bij Veronica. "We geven de goals zo makkelijk. We hebben onszelf door persoonlijke fouten uit de wedstrijd gehaald."

Feyenoord kwam net als in de vorige wedstrijd tegen Manchester City al vroeg op achterstand. Lorenzo Insigne zorgde in de zevende minuut voor de openingstreffer van Napoli.

Desondanks behield El Ahmadi vertrouwen in een goede afloop. "Na die vroege 1-0 was er niet zoveel aan de hand", vervolgde de aanvoerder. "We hadden het duel redelijk onder controle."

Geklungel

Door geklungel van Renato Tapia, die mocht spelen nadat Jan-Arie van der Heijden kort voor aanvang van de wedstrijd geblesseerd afhaakte, voerden Dries Mertens en José Callejon de score in de tweede helft verder op. Tussendoor miste Jens Toornstra bovendien een strafschop namens Feyenoord.

"Na de rust gaan we twee keer heel naïef in de fout en missen we ook nog een strafschop", aldus El Ahmadi. "Daar valt niet tegen te vechten. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Dit hoeft niet, maar dit kan ook niet."

Door de nederlaag staat Feyenoord zonder punten laatste in groep F.

