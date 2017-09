'Feyenoord moet tegen Napoli voor systeem met twee spitsen kiezen'

Van Bronckhorst liet maandag op de persconferentie al doorschemeren wellicht voor een andere samenstelling te kiezen en Blinker, die tussen 1986 en 1996 voor Feyenoord uitkwam, kan zich daarin vinden.

"Het is zeker verstandig. De laatste wedstrijden is gebleken dat Feyenoord het zonder spits Nicolai Jörgensen lastig heeft. Voor de wedstrijd tegen NAC Breda vond ik dat Michiel Kramer nog een kans verdiende, zodat hij zich in ieder geval kon laten zien."

De Rotterdammers gingen zaterdag tegen NAC echter met 0-2 onderuit en Kramer miste een strafschop. "In die wedstrijd was iedereen onder de maat", aldus Blinker. "Dat betekent dat er tegen Napoli voor een systeem met twee spitsen moet worden gekozen, waarbij Kramer het slachtoffer wordt."

Overigens voorziet de 48-jarige Blinker ook in een aangepast systeem een lastige avond voor Feyenoord in Napels. "Realistisch gezien wordt het gewoon heel moeilijk. Napoli is kwalitatief beter en ook nog eens heel goed in vorm. Ze zijn vol zelfvertrouwen."

Incident

Drievoudig international Blinker verwacht niet dat de pijnlijke nederlaag van Feyenoord tegen NAC zal doorwerken richting de confrontatie met Napoli. "Ik denk dat het wel meevalt, want de wedstrijd tegen Napoli is zó anders", aldus de voormalig aanvaller.

"Het is voor Feyenoord te hopen dat het een incident was dat ze in de Eredivisie op zo'n manier door het ijs zakten in De Kuip. Ze moeten de spelers het zelf in ieder geval wel zien."

In het eerdere Champions League-duel met Manchester City (0-4 verlies) leek een aantal spelers van Feyenoord gebukt te gaan onder de druk die het belangrijkste Europese clubtoernooi met zich meebrengt. Blinker verwacht dat dat probleem tegen Napoli niet opnieuw zal opspelen.

"Als Jerry St. Juste bijvoorbeeld weer speelt, denk ik dat hij een stuk rustiger is dan tegen City doordat hij nu een Champions League-wedstrijd achter de rug heeft. Het is afwachten hoe de nieuwe jongens zich bij Feyenoord op dat vlak ontwikkelen."

Leren

Zowel Napoli als Feyenoord verloor het eerste groepsduel, waardoor de confrontatie van dinsdagavond in stadion San Paolo van groot belang is. Blinker, die namens de Rotterdammers in de Champions League en Europa Cup II speelde, vindt dat de druk niet bij Feyenoord ligt.

"Een derde plaats in de groep is realistisch. Feyenoord moet dit seizoen gewoon leren van de wedstrijden in de Champions League en zich vooral focussen op succes in de Eredivisie en de KNVB-beker."

De wedstrijd tussen Napoli en Feyenoord begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum. De Rotterdammers moeten het doen zonder de geblesseerde Jörgensen, Eric Botteghin en Kenneth Vermeer.

Napoli-Feyenoord wordt dinsdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.

