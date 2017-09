Ajacied Sinkgraven blij dat hij na maanden blessureleed weer kan spelen

"Vijfenhalve maand is een lange tijd. Ja, dat is echt lang", zegt de 22-jarige Sinkgraven op de website va Ajax. "Het was lekker om weer op het veld te staan."

Sinkgraven liep zijn knieblessure op tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Schalke 04 op 13 april. Aanvankelijk werd niet gedacht dat de jeugdinternational zo lang uit de roulatie zou zijn, maar tijdens zijn revalidatie kreeg Sinkgraven meerdere keren te maken met een terugslag."

"Mijn rentree stond al twee weekjes eerder gepland, maar ik kreeg wéér een terugslag", vertelt de linkspoot. "Ik ben daarom blij dat ik nu heb kunnen spelen."

Akelig

Met zijn terugkeer komt er voor Sinkgraven een einde aan een zware periode van afwezigheid. "Het is akelig. Je denkt de hele tijd dat je weer kan. Dan ga je trainen en lukt het toch niet, dat is frustrerend. Ik heb het voetbal echt gemist."

Tegen Telstar werd Sinkgraven zoals gepland na zestig minuten gewisseld. "Dat was de bedoeling. Ik had zelf wel het gevoel dat ik zeventig of 75 minuten had kunnen spelen", vertelt de geboren Drent.

Met het gelijkspel tegen Telstar kon Jong Ajax als koploper van de Jupiler League niet tevreden zijn. "Wel balen natuurlijk van de uitslag. We hadden er in de slotfase zeker nog een bij kunnen maken", vindt Sinkgraven. "Dus dat is teleurstellend. Maar goed, voor mij persoonlijk is het lekker dat ik weer gespeeld heb."

De hoofdmacht van Ajax speelt zondag om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen de oude club van Sinkgraven: sc Heerenveen. Normaal gesproken komt dat duel nog te vroeg voor Sinkgraven.