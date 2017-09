Bosz denkt dat offensieve speelwijze Dortmund ook tegen Real mogelijk is

De 53-jarige coach wil met Dortmund vasthouden aan de aanvallende manier van voetballen. "Het is ook tegen Real mogelijk te spelen op de manier zoals we voor ogen hebben", zei hij maandag in zijn vooruitblikkende persconferentie.

"Het is belangrijk hoe we het precies uitvoeren", stelde Bosz. "Is de uitvoering goed, dan is het mogelijk. Is die niet goed, dan wordt het een zware wedstrijd tegen een ploeg als Real Madrid."

Dortmund gaat met zestien punten uit zes wedstrijden aan kop in de Bundesliga en scoorde al negentien keer. Afgelopen zaterdag haalden de 'Borussen' met 6-1 uit tegen Borussia Mönchengladbach.

Zelfvertrouwen

Ook Mario Götze heeft vertrouwen in een goede prestatie van Dortmund. "We hebben veel respect voor Real en we weten dat ze vorig seizoen zowel de Champions League als Spaanse titel hebben gewonnen, maar dit is een nieuw seizoen", aldus de middenvelder. "We zijn in goeden doen en zullen met heel veel zelfvertrouwen voetballen."

Götze kan zich goed vinden in de aanvallende speelwijze waarmee Bosz zijn ploeg laat voetballen. "Het zijn zeer goede ideeën, waarmee ik me erg goed kan identificeren. Ik houd ervan om de bal te hebben en deze rond te laten gaan. Dat is voor een middenvelder heel fijn."

Real Madrid wist bij de vorige zes Champions League-ontmoetingen met Dortmund in Duitsland geen enkele overwinning te boeken. "Het klopt dat we hier nooit gewonnen hebben, dus dat is een uitdaging voor ons", liet trainer Zinedine Zidane van de 'Koninklijke' weten.

Kroos

Zidane kan tegen Dortmund waarschijnlijk weer een beroep doen op Toni Kroos, die bijna hersteld is van een ribblessure. "We wachten de laatste training af", vertelde de Fransman. "We weten dat Toni erg belangrijk is voor ons team."

Dortmund ging in de eerste groepswedstrijd in de Champions League met 3-1 onderuit bij Tottenham Hotspur. Real won in Santiago Bernabeu met 3-0 van het Cypriotische APOEL Nicosia.

De aftrap van de confrontatie tussen Borussia Dortmund en Real Madrid wordt dinsdagavond om 20.45 uur verricht in het Signal Iduna Park. De wedstrijd staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.

