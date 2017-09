Barry verbetert met 633e wedstrijd in Premier League record Giggs

Giggs speelde 692 competitieduels op het hoogste Engelse niveau voor Manchester United. De Welshman beëindigde medio 2014 zijn carrière, waarna hij als assistent-coach aan de slag ging bij de 'Red Devils'.

Behalve het recordaantal wedstrijden heeft Barry ook de meeste aantal kaarten gekregen in de Premier League. Hij ontving tot nu 128 keer een gele of rode kaart. Lee Bowyer bezet met 105 kaarten de tweede plaats in dat klassement.

Barry begon zijn loopbaan bij Aston Villa, waarvoor hij op 2 mei 1998 zijn debuut maakte in de Premier League. Voor de ploeg uit Birmingham speelde hij in twaalf seizoenen 365 competitieduels, waarin hij 41 keer scoorde.

Daarna verkaste de 53-voudig Engels international naar Manchester City. Bij de 'Citizens' kwam hij tot 132 optredens en zes doelpunten in de Premier League.

Everton

Medio 2013 werd Barry door City verhuurd aan Everton, dat hem een seizoen later definitief overnam. Voor de 'Toffees' kwam hij in 131 competitiewedstrijden in actie en vond daarin vijf keer het net.

De routinier maakte begin augustus de overstap van Everton naar WBA, waarvoor hij maandagavond zijn vierde wedstrijd in de Premier League afwerkt.

West Bromwich Albion staat in de Premier League tiende met acht punten uit vijf duels. De uitwedstrijd tegen Arsenal is om 21.00 uur begonnen.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League