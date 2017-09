Van Bronckhorst overweegt systeem Feyenoord om te gooien tegen Napoli

Giovanni van Bronckhorst liet een dag voor de wedstrijd doorschemeren dat hij kiest voor een systeem met twee snelle aanvallers, Jean-Paul Bo√ętius en Steven Berghuis. Michiel Kramer moet zich in dat geval tevreden stellen met een plek op de bank.

"Het is goed mogelijk dat we morgen een ander systeem spelen", zei de coach van Feyenoord maandagavond in de vooruitblikkende persconferentie. "Het moet verdedigend goed staan. Het is dus heel goed mogelijk dat we ons gaan aanpassen. Dat hangt ook van de tegenstander af en welke spelers ik tot mijn beschikking heb."

Hoogstwaarschijnlijk neemt Jerry St. Juste centraal achterin de plek in van de geblesseerde Eric Botteghin. Eerder maandag werd bekend dat Botteghin de komende maanden is uitgeschakeld vanwege een kruisbandblessure.

St. Juste

St. Juste vormt zelf evenals Jens Toornstra nog een twijfelgeval voor het duel met Napoli. Beide spelers konden vanwege blessures afgelopen zaterdag niet in actie komen in de met 0-2 verloren thuiswedstrijd tegen NAC Breda. "Als ze de laatste training goed doorstaan, zijn ze inzetbaar", liet Van Bronckhorst weten.

De 42-jarige trainer realiseert zich dat zijn ploeg in stadion San Paolo voor een zware opgave staat. De ploeg van coach Maurizio Sarri deelt zonder puntenverlies de koppositie met Juventus in de Serie A. "Napoli behoort op dit moment tot de ploegen die het beste voetbal spelen", zei hij.

"Onder Sarri heeft Napoli zich de laatste jaren heel positief ontwikkeld", vervolgde Van Bronckhorst. "Ze spelen zeer aanvallend, met veel pressie en goed positiespel. En ze maken heel veel goals. Het is een ploeg waar ik op dit moment graag naar kijk. Het is voor ons een mooie uitdaging om tegen zo'n goede ploeg te spelen."

Mertens

De voormalig international is ook onder de indruk van het optreden van oud-PSV'er Dries Mertens, die in zes wedstrijden al zesde doelpunten maakte voor Napoli. "Hij behoort momenteel tot de betere spitsen in Europa, ook door de manier waarop hij speelt."

"Mertens is een ander type spits dan we gewend zijn", aldus Van Bronckhorst. "Hij is behendig en snel, laat zich veel zakken om in de bal te komen. Zo'n type als hij past bij dit Napoli."

Napoli moet het dinsdag in ieder geval stellen zonder Arek Milik. Eerder maandag werd bekend dat de oud-Ajacied opnieuw een zware knieblessure heeft opgelopen en maanden uit de roulatie is.

Twee weken geleden ging Feyenoord tijdens het eerste groepsduel in de Champions League kansloos met 0-4 onderuit tegen Manchester City. Napoli verloor toen met 2-1 bij Shakhtar Donetsk.

Napoli-Feyenoord wordt dinsdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League