Deze vijf dingen moet je weten over Napoli-Feyenoord

1. Beide clubs op achterstand in groep F

Met de kansloze 0-4 nederlaag tegen Manchester City werd de rentree van Feyenoord in de Champions League een pijnlijke avond en ook Napoli kende een slechte start in groep F. Op bezoek in Oekraïne werd met 2-1 verloren van Shakhtar Donetsk.

De nederlaag in het miljoenenbal is voor de ploeg van trainer Maurizio Sarri het enige smetje in een verder vlekkeloos seizoen. Mede dankzij de imponerende aanvallers José Callejon, Dries Mertens en 'kind van de club' Lorenzo Insigne pakte Napoli de volle achttien punten in de eerste zes competitiewedstrijden.

2. Feyenoord mist enige doelpuntenmaker in Champions League

De Feyenoord-selectie telt maar een speler die ooit scoorde in de Champions League, maar die is er dinsdag door een blessure niet bij. Nicolai Jörgensen was vier jaar geleden in dienst van FC Kopenhagen trefzeker tegen Juventus.

Door het wegvallen van de Deense spits lijkt het voor Feyenoord een zware opgave om te scoren in Napels, want de afgelopen vier wedstrijden wisten de Rotterdammers alleen in het KNVB-bekerduel met ADO Den Haag (2-0) het net te vinden.

3. 'Laatbloeispits' Mertens in bloedvorm

In Nederland kennen we Mertens als buitenspeler van AGOVV, FC Utrecht en PSV, maar bij Napoli is de kleine Belg zowaar uitgegroeid tot een van de beste spitsen in de Serie A. Door de verkoop van Gonzalo Higuain en de zware blessure van Arek Milik kwam Mertens vorig jaar bij toeval in de punt van de aanval terecht. Het gevolg was dat hij met 28 goals bijna topscorer van de Serie A werd.

Ook dit seizoen is 'laatbloeispits' Mertens in bloedvorm en dus zal het voor de Feyenoord-defensie een zware taak zijn hem in bedwang te houden. Na zijn wondergoal vorige week tegen Lazio werd Mertens in Italiaanse media zelfs vergeleken met de beste speler die Napels ooit gekend heeft: Diego Maradona.

4. Feyenoord moet voorbeeld PSV volgen

Napoli kent een roemruchte historie, maar de Italiaanse ploeg presteert bijzonder slecht tegen Nederlandse clubs. De enige zege van Napoli op een Nederlandse club is al 48 jaar geleden toen in San Paolo Ajax met 1-0 werd verslagen. Bij de return in Amsterdam liet Ajax weinig heel van Napoli (4-0).

Recenter (2010) wist Napoli in de Europa League niet te winnen van FC Utrecht (0-0 en 3-3), waarna de Italiaanse ploeg in 2012 twee keer klop kreeg van PSV (3-0 en 1-3). In San Paolo was Tim Matavz de grote man. De Sloveen, die tegenwoordig voor Vitesse speelt, maakte een hattrick voor PSV.

5. Wedstrijd live uitgezonden op NU.nl

Napoli tegen Feyenoord wordt dinsdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.