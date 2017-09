Bizarre strafschoppenserie tussen FC Lisse en Hoek moet over

FC Lisse won vorige week woensdag de serie met 5-4, maar opmerkelijk genoeg liet de scheidsrechter de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen.

De KNVB laat weten dat de penaltyserie op woensdag 4 oktober om 21.00 uur wordt overgedaan in Lisse en dat het door de "vervelende situatie" bepaalde kosten op zich zal nemen.

In een verklaring laat FC Lisse weten niet zomaar akkoord te gaan met het besluit. "De schriftelijke onderbouwing zullen wij nog ontvangen. Na bestudering van de onderbouwing zullen wij kijken of we juridische stappen zullen ondernemen", meldt de club op de eigen site.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet vorige week woensdag, na een gelijke stand (2-2) na de reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppen volgens het zogeheten ABBA-principe nemen.

Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de KNVB-reglementen, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

IFAB

De spelers van Lisse en Hoek hoorden woensdagavond op het hoofdveld van Sportpark Ter Specke pas in de middencirkel dat de strafschoppen via het ABBA-systeem genomen zouden worden.

De KNVB vroeg in het onderzoek naar de penaltyserie verklaringen op van de arbiter en beide clubs en wilde nog voor de loting van donderdagavond een beslissing nemen, maar dat lukte niet.

De bond legde de kwestie neer bij de onafhankelijke adviesgroep spelregels en de internationale spelregelcommissie IFAB. Het bestuur betaald voetbal bepaalde aan de hand van het advies dat de strafschoppen opnieuw genomen moeten worden.

De winnaar van penaltyserie op 4 oktober neemt het in de volgende ronde van het bekertoernooi op tegen Eredivisionist Heracles Almelo.

