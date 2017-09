Napoli wil tegen Feyenoord na 48 jaar weer winnen van Nederlandse club

De laatste en tevens enige keer dat de Italiaanse club won van een Nederlandse ploeg was in december 1969 toen Ajax in San Paolo met 1-0 werd verslagen. Een maand later nam Ajax met 4-0 revanche in de return in Amsterdam.

Decennia later, in 2010, stond Napoli pas weer tegenover een Nederlandse club. De Italiaanse topploeg kwam in de Europa League-wedstrijden tegen FC Utrecht niet verder dan 0-0 en 3-3.

Twee jaar later tegen PSV werd niet eens een punt gepakt. In Eindhoven zegevierde PSV met 3-0 en in Napels werd het 1-3. Tim Matavz, die tegenwoordig bij Vitesse speelt, maakte in San Paolo een hattrick. Tegenover de matige prestaties van Napoli tegen Nederlandse clubs staat dat Feyenoord de laatste jaren ook niet al te best presteerde tegen Italiaanse ploegen.

De laatste Rotterdamse zege tegen een Italiaanse opponent was in de succesvolle UEFA Cup-campagne in het seizoen 2001/2002. Destijds werd Internazionale in Milaan met 0-1 verslagen. Daarna werd alleen nog gelijkgespeeld in de return tegen Inter (2-2) en tegen Juventus (1-1) en AS Roma (1-1). De Rotterdammers verloren van Juventus (2-0) en Roma (1-2).

Manu

De laatste Feyenoord-goal tegen een Italiaanse club werd gemaakt door Elvis Manu in februari 2015 tegen Roma. Voor de laatste Rotterdamse Champions League-treffer moeten we veel langer terug in de tijd. In november 2002 was Anthony Lurling tegen Newcastle United de laatste Feyenoorder die het net vond in het miljoenenbal.

De huidige selectie van Feyenoord telt een speler met een Champions League-treffer achter zijn naam. Nicolai Jörgensen was vier jaar geleden namens FC Kopenhagen trefzeker tegen Juventus. Tegen Napoli is de Deense spits er door een blessure niet bij.

Napoli tegen Feyenoord begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum. De andere wedstrijd in groep F, Manchester City tegen Shakhtar Donetsk, begint ook op dat tijdstip.

Napoli-Feyenoord wordt dinsdag live uitgezonden op NU.nl en in de NUsport-app. De uitzending begint om 20.00 uur en de aftrap is om 20.45 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de andere wedstrijden te zien.

Bekijk het volledige programma in de Champions League