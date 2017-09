Jupiler League krijgt volgend seizoen na twaalf jaar andere naam

"Het aflopende contract wordt niet verlengd", zegt Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, maandag tegen Voetbal International.

"We zagen dit wel een beetje aankomen eerlijk gezegd. We zijn langere tijd in gesprek geweest. Eigenlijk zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat het goed is om verder te kijken na een mooie periode van samenwerking."

In 1990 kreeg de Eerste Divisie voor het eerst een sponsornaam, waardoor de competitie Toto Divisie heette. Die naam werd in 2001 veranderd in Gouden Gids Divisie, waarna Jupiler in 2006 hoofdsponsor werd.

Boele, die zegt met meerdere geïnteresseerde partijen in gesprek te zijn, sluit niet uit dat de naam van de competitie dit seizoen al verandert. "Stel dat we een partner vinden die eerder in wil stappen, dan valt daar met Jupiler over te praten."

Bordje

Volgens Boele kunnen ook meerdere bedrijven Jupiler opvolgen. "Misschien vullen we het nu op een andere manier in. Het is niet ondenkbaar dat we met meerdere partners in zee gaan, het hoeft niet één sponsor te zijn. Veel zal ook afhangen van wat een mogelijke nieuwe sponsor zelf wil."

"Tegenwoordig is het echt meer dan een bordje ophangen en een naampje voor de competitienaam te plakken. Het is breder en groter, landelijk en lokaal interessant en de maatschappelijke component is belangrijk."

Momenteel gaat Jong Ajax aan kop in de Jupiler League met dertien punten uit vijf duels. De ploeg van trainer Michael Reiziger speelt maandagavond in de zesde speelronde om 20.00 uur thuis tegen Telstar.

Om dezelfde tijd treffen Jong PSV en NEC elkaar in Eindhoven. De overige duels in speelronde 6 werden vrijdag al afgewerkt.

