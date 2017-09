Bondscoach Zuid-Korea staat open voor terugkeer Hiddink als adviseur

"Hiddink is een legende in het Zuid-Koreaanse voetbal. Ik zou geen seconde aarzelen zijn hulp te aanvaarden", aldus Shin maandag op een persconferentie. Zuid-Korea plaatste zich begin deze maand voor het WK volgend jaar in Rusland.

Shin stelt wel als voorwaarde dat de Nederlander met zuivere motieven komt naar het land waar hij ereburger is. "Hij moet het doen om het voetbal in Zuid-Korea verder te ontwikkelen en het nationale team beter te maken voor het WK, niet voor persoonlijk gewin", aldus Shin, die in juli de ontslagen Duitser Uli Stielike opvolgde.

Twee weken geleden liet Hiddink zich ontvallen dat hij bereid was in een adviseursrol Zuid-Korea bij te staan. "Als ik van dienst kan zijn en de Koreaanse bond wil het, dan kan het", zei de 70-jarige Achterhoeker, die Zuid-Korea zijn "tweede vaderland" noemde. "Ik ben beschikbaar om het Koreaanse voetbal te helpen."

Vierde plaats

Hiddink, die sinds zijn vertrek als trainer van Chelsea medio 2016 geen officiële functie heeft, benadrukte wel dat het louter om een rol als adviseur gaat. Hij wil niet als technisch of algemeen directeur aan de slag gaan.

De oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Fenerbahçe is nog altijd erg populair in Zuid-Korea. Hij leidde de Aziaten in 2002 naar een sensationale vierde plaats op het WK in eigen land.

Op de drie WK's die volgden kwamen de Koreanen niet in de buurt van die prestatie. Het beste resultaat was een plek bij de laatste zestien in 2010. De eerstvolgende interland van Zuid-Korea is de oefenwedstrijd op 7 oktober uit tegen Rusland.