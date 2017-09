Van den Brom zag na bedroevende start AZ nauwelijks verbetering

"Ik was verbijsterd over het begin", baalde Van den Brom bij FOX Sports. "Het is heel lang geleden dat ik een ploeg van mij zo slecht aan een wedstrijd heb zien beginnen."

AZ gaf in het eerste halfuur behoorlijk wat kansen weg. Door twee benutte strafschoppen van Luigi Bruins leidde Excelsior na acht minuten al met 0-2. "Na 26 seconden hadden we de eerste penalty al tegen", blikte de coach terug.

De doelpunten van Excelsior zijn historisch, want niet eerder slaagde een club uit de Eredivisie erin om in de eerste acht minuten twee keer een strafschop te benutten.

Ook over het vervolg van de wedstrijd was Van den Brom ontevreden. "Dat kan een keer gebeuren, dacht ik. Maar daarna zag ik nauwelijks verbetering. We hebben niets gedaan met liefst 26 corners die we in deze wedstrijd kregen. Ze waren allemaal slecht genomen en er zat niet één verrassing bij. Dat was typerend."

Koppositie

De 50-jarige trainer was ook lovend over het spel van Excelsior. "We weten dat Excelsior een goed voetballende ploeg is. Dat hebben ze in het begin heel goed gedaan", aldus Van den Brom. "Daarna gingen ze goed door met het zetten van hoge druk, maar wij moeten in staat zijn om daar tussendoor te voetballen. En dat lukte niet."

AZ had bij een grote overwinning de koppositie overgenomen van PSV, dat eerder zondag FC Utrecht met 1-7 vernederde. Door de nederlaag tegen Excelsior is AZ nu vijfde met twaalf punten uit zes duels.

Van den Brom blijft ondanks de nederlaag tegen Excelsior en het missen van de koppositie positief. "Ondanks dat je met 2-0 verliest, zijn we toch doorgegaan met waar we de laatste weken mee bezig zijn", besloot hij. "In dat opzicht kun je daar wel verder mee, maar het is wel zuur."