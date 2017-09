Razendsnelle treffers leveren Excelsior verrassende zege bij AZ op

Beide treffers werden gemaakt door Luigi Bruins en kwamen voort uit een strafschop. De Excelsior-middenvelder schoot in zowel de tweede als achtste minuut raak vanaf elf meter.

De doelpunten van Excelsior zijn historisch, want niet eerder slaagde een club uit de Eredivisie erin om in de eerste acht minuten twee keer een strafschop te benutten.

In het vervolg van de wedstrijd slaagde AZ er ondanks een overwicht niet meer in om iets aan die achterstand te doen. Topscorer Wout Weghorst was nog het dichtst bij een doelpunt, maar hij raakte van dichtbij de lat.

De aanvalslust van AZ kwam tot uitdrukking in het feit dat de Alkmaarders liefst 26 hoekschoppen mochten nemen. In de afgelopen dertien jaar was er geen Eredivisionist die zoveel corners kreeg in één wedstrijd.

Koppositie

De ploeg van trainer John van den Brom had bij een grote zege de koppositie overgenomen van PSV, dat eerder zondag met liefst 1-7 van FC Utrecht won. Door de nederlaag tegen Excelsior is AZ nu vijfde met twaalf punten uit zes duels.

Excelsior won na vier Eredivisiewedstrijden zonder overwinning weer eens. De formatie van coach Mitchell van der Gaag bezet de twaalfde plaats met zeven punten uit zes wedstrijden.

Opvallend is dat de Kralingers alle punten behaalden in uitduels. Zaterdag kunnen tegen VVV-Venlo de eerste punten in het Van Donge & De Roo Stadion gepakt worden. AZ speelt een dag later thuis tegen Feyenoord.

