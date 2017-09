Veltman oordeelt dat Ajax tegen Vitesse ver door ondergrens zakte

"Je hebt ver onder je niveau spelen en je hebt daaronder. Daar zaten wij denk ik wel", aldus Veltman tegenover FOX Sports.

"Alles ging fout, we wilden de bal niet hebben. Er was geen initiatief en we hebben weinig gecreëerd."

Ajax kwam na ruim twintig minuten op achterstand door een rake kopbal van Guram Kashia. Vlak voor rust verdubbelde Milot Rashica de score. De Amsterdammers waren zelf nauwelijks gevaarlijk.

Veltman wijt dat aan onzekerheid. "Het is heel menselijk dat er een paar ballen fout gaan. Dat mag natuurlijk niet, maar op een gegeven moment sluipt er een bepaalde onzekerheid in. Veel spelers denken dan 'laat de anderen maar de oplossing zoeken'. Dat sloop erin de eerste helft."

Systeem

In de tweede helft ging Ajax mede door het uitvallen van Matthijs de Ligt, die een zware hersenschudding opliep, met drie verdedigers spelen.

"In dat andere systeem ging het niet. We gaven natuurlijk meer ruimte weg en speelden één op één achterin, maar dat risico neem je. Uiteindelijk maken we nog één goal, maar dat is niet genoeg", aldus Veltman.

De 25-jarige verdediger vindt dat Ajax nooit zo matig voor de dag mag komen. "Dit kan niet. Als VVV-Venlo zo speelt zijn ze ook niet tevreden. Of het nou Ajax is of niet, dit mag echt niet. Dit is niet wat Ajax wil."

Keizer

Trainer Marcel Keizer heeft er vertrouwen in dat hij Ajax nog goed aan het voetballen krijgt. "Dat zeg ik niet op basis van deze wedstrijd tegen Vitesse, maar op basis van andere wedstrijden dit seizoen toen we wel goed speelden maar soms de kansen niet benutten. Vandaag hadden we een complete offday."

Onder Keizer werd Ajax al uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League. In zes competitiewedstrijden is de schade al opgelopen tot acht verliespunten.

Fraser

Vitesse-trainer Henk Fraser was trots op zijn ploeg. "We hebben ons goed hersteld van de domper van woensdag tegen Swift", doelde hij op de bekernederlaag na strafschoppen tegen de Amsterdamse amateurs.

"Ik moet mijn spelers een groot compliment maken", zei Fraser. "Een uitschakeling als tegen Swift kan je ook met een zege op Ajax niet recht zetten. Maar ze zaten diep in de put en beseften dat ze de club zwaar tekort hebben gedaan."

"Toch hebben we in de eerste helft tegen Ajax vanuit een goede organisatie gewoon goed gevoetbald. Na rust mogen we ons verwijten dat we niet vaker hebben toegeslagen in de omschakeling. Want als ze een keer ruim konden winnen bij Ajax, dan was het wel vandaag geweest", aldus de 51-jarige trainer.

