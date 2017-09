PEC verspeelt punten tegen VVV, Groningen te sterk voor Twente

Kingsley Ehizibue (PEC Zwolle) en Clint Leemans (VVV-Venlo) zorgden voor de twee treffers in De Koel.

Zwolle is door het gelijke spel nu de nummer zes in de Eredivisie met elf punten uit zes duels. VVV stijgt naar de achtste plaats. De ploeg heeft nu negen punten uit zes duels.

In een weinig enerverende eerste helft zorgde Ehizibue voor het enige hoogtepunt. Een corner van Younness Mokhtar bleef hangen voor het doel van VVV, waarna de verdediger van Zwolle het meest alert reageerde en zijn ploeg op voorsprong schoot.

VVV-middenvelder Leemans maakte in de 69e minuut de gelijkmaker uit een fraaie vrije trap. Met een geplaatst schot in de linkerbovenhoek liet hij Zwolle-doelman Diederik Boer kansloos. Het was voor Leemans al zijn derde treffer van dit Eredivisie-seizoen, waarmee hij clubtopscorer is van VVV.

Stef Nijland kreeg namens Zwolle nog twee kansen op de winnende treffer voor Zwolle, maar de spits kwam in beide gevallen niet tot een goed schot. De grootste kans op de winst was in de slotfase voor Vito van Crooy van VVV. De invaller ging alleen op keeper Boer af, maar wist niet te scoren.

Groningen

Oussama Idrissi bezorgde FC Groningen de overwinning tegen FC Twente. Dankzij zijn treffer won de ploeg van Ernest Faber met 1-0.

Groningen behield zo de ongeslagen status dit seizoen in thuiswedstrijden en staat met acht punten op de elfde plaats in de Eredivisie. FC Twente blijft met drie punten op de zestiende plaats steken.

Groningen kreeg in de dertiende minuut de eerste grote kansen op de openingstreffer. Na een lange pass van Juninho Bacuna kon Lars Veldwijk uithalen vlak voor het doel van Twente.

Twente-keeper Jorn Brondeel wist het schot te keren en bracht ook knap redding op de rebound van Mimoun Mahi. Namens de bezoekers uit Enschede was Haris Vuckic het dichtst bij een treffer in de eerste helft. Groningen-keeper Sergio Padt voorkwam twee keer dat de Sloveen Twente op voorsprong schoot.

Idrissi brak de ban voor de thuisploeg vlak na rust. Hij zette zelf een aanval op, waarna de Japanner Ritsu Doan tot een schot kwam. Brondeel hield de bal nog uit het doel, maar in de rebound had de keeper geen antwoord op de kopbal van Idrissi. Het was voor Idrissi zijn tweede treffer dit seizoen in de Eredivisie.

Het duel bleef daarna in evenwicht zonder grote kansen voor beide ploegen.

