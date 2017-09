Zwak Ajax lijdt ontluisterende nederlaag tegen Vitesse in Arena

Bij rust was het 0-2 in de Johan Cruijff Arena. Eerst was het Vitesse-aanvoerder Guram Kashia die hard raak kopte en op slag van rust scoorde Milot Rashica met een laag schot. Ajacied Nick Viergever deed na rust nog iets terug.

Ajax, dat in de vorige speelronde van de Eredivisie ook al punten morste (1-1 bij ADO Den Haag), pakte in de eerste zes wedstrijden slechts tien punten en staat daarmee op de zevende plaats.

Voor Vitesse was de overwinning in Amsterdam een welkome opsteker na de midweekse blamage in de KNVB-beker, toen de formatie van coach Henk Fraser na strafschoppen werd uitgeschakeld door de amateurs van Swift.

Vitesse, dat met dertien punten derde staat in de Eredivisie, treft donderdag in Frankrijk OGC Nice in de groepsfase van de Europa League. Ajax is dit seizoen Europees al uitgespeeld.

Slordig

Het was geen verrassing dat Ajax tegen Vitesse op achterstand kwam, want de Amsterdammers speelden opvallend slordig en kwamen tot het moment waarop de openingstreffer viel al een paar keer goed weg bij verdedigende foutjes.

Nadat Ajax-captain Joël Veltman nog wel gevaar stichtte met een kopbal, was het aan de andere kant raak. Kashia werd bij een vrije trap voor Vitesse amper gedekt en liet doelman André Onana kansloos met een fraaie kopbal.

Direct na het openingsdoelpunt leek de thuisploeg op 1-1 te komen toen Amin Younes een schietkans kreeg na een zeldzaam geslaagde aanval, maar de inzet van de Duitser werd op het laatste moment geblokt.

In het vervolg van de eerste helft werd het spel van Ajax alsmaar slechter en tot overmaat van ramp moest Matthijs de Ligt gewisseld worden toen hij een zware hoofdblessure opliep bij een luchtduel met Tim Matavz.

Ajax creëerde weinig en Vitesse toonde zich wel effectief bij de kansen die het kreeg. Vlak voor rust werd Rashica de diepte ingestuurd, waarbij de Kosovaar dankbaar gebruikmaakte van de ruimte die hij kreeg van Mitchell Dijks: 0-2.

Paal

Het gemor en gefluit van het Ajax-publiek verstomde in de tweede helft enigszins toen de ploeg van trainer Keizer een klein beetje beterschap toonde en op jacht ging naar de aansluitingstreffer, al waren de kansen schaars.

Invaller Kasper Dolberg en Hakim Ziyech waren gevaarlijk, maar misten scherpte. De beste kans was voor Klaas-Jan Huntelaar, die uit een voorzet van Justin Kluivert de paal raakte.

Zo'n twintig minuten voor tijd moest ook Kluivert met een blessure naar de kant en was Ajax - waar Lasse Schöne in de rust inviel - uitgewisseld. Vitesse hield zonder groots te spelen eenvoudig stand. De late treffer van Viergever, die scoorde na zwak verdedigend werk bij de bezoekers, veranderde daar weinig aan.

