Ajacied De Ligt loopt zware hersenschudding op tegen Vitesse

De 18-jarige De Ligt kwam tijdens de eerste helft van de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena hard in botsing met Vitesse-spits Tim Matavz en lag lange tijd op het veld met een bloedende hoofdwond. Hij werd per brancard afgevoerd.

Het is nog niet bekend hoe lang De Ligt is uitgeschakeld door zijn kwetsuur. Ajax gaat volgende week zondag in de zevende speelronde van de Eredivisie op bezoek bij sc Heerenveen.

Op het moment dat De Ligt zijn blessure opliep stond Vitesse met 0-1 voor. De Arnhemmers liepen nog in de eerste helft uit naar 0-2 in de wedstrijd die zondag om 14.30 uur begon.

Aanvoerder Guram Kashia zorgde voor het eerste doelpunt van VitesseĀ en de tweede treffer kwam op naam van Milot Rashica.

