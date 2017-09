PSV'er Locadia had graag meer dan vier treffers in de Galgenwaard gewild

"Ik heb zeker meer te wensen en dat is dat ik meer goals had gemaakt", zei een zelfkritische Locadia voor de camera van FOX Sports.

Opvallend was dat de neo-international een aantal keer tijdens de wedstrijd boos was op één van zijn ploeggenoten omdat die de bal niet op tijd op hem aflegde en ook wilde Locadia de door Marco van Ginkel opgeëiste strafschop bij de 1-5 maar al te graag nemen.

"De trainer (Phillip Cocu, red.) hamert daar ook telkens bij mij op. Normaal als ik een keer scoor dan gaat er een soort druk van mij af en heb ik geen honger meer om er nog meer te maken. Vandaag was dat heel anders."

Linksbuiten

Vorig seizoen vond Locadia in veertien duels slechts drie keer het net. Deze jaargang staat de teller al op vijf. Volgens de geboren Drontenaar komt dat voornamelijk doordat hij nu van Cocu de kans krijgt als spits.

"Ik heb veel seizoenen linksbuiten gestaan", legde hij uit. "Dat is niet mijn favoriete positie. Ik kan het wel, maar het is anders dan hoe bijvoorbeeld een Steven Bergwijn die positie invult. Ik ben blij dat ik nu een heel seizoen, denk ik, mijzelf mag bewijzen in de spits. Dat ligt wel aan mij natuurlijk, aan hoe ik presteer.''

Locadia vond ook dat er ondanks de eclatante overwinning nog wel wat aan te merken viel op het spel van PSV. "In de eerste helft kwamen we vaak in de problemen. Utrecht bespeelde goed de ruimte achter onze verdediging. Ze kregen veel honderd procent kansen. Ik was blij dat Hirving (Lozano, red.) de 1-2 maakte. Na rust denderden we er overheen. 1-7 is een goede uitslag. Het plan is om zo door te gaan."

Cocu

PSV voetbalde dit seizoen tot dusver wisselvallig. Tegen FC Utrecht wisten de Eindhovenaren eindelijk weer eens echt te overtuigen. "De spelers hebben het tactisch plan geweldig uitgevoerd. We hebben vandaag naar onze kwaliteiten gespeeld", aldus Cocu.

"Utrecht wist op een gegeven moment de oplossing niet meer te vinden. Wij hebben het op de juiste manier uitgespeeld. 1-7 is reden voor een glimlach in de kleedkamer. We mogen hier even van genieten, ik ben trots op het team."

PSV staat door de overwinning in De Galgenwaard voor het eerst sinds mei 2016 weer aan kop van de Eredivisie. De 23-voudig landskampioen heeft één punt voorspong op nummer twee sc Heerenveen. Titelverdediger Feyenoord volgt op de vierde plaats met drie punten achterstand op de nieuwe lijstaanvoerder.