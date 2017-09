Ontketende Locadia leidt PSV naar monsterzege en koppositie in Utrecht

Locadia was met vier doelpunten de gevierde man aan de kant van PSV. Hirving Lozano, Marco van Ginkel en Steven Bergwijn maakten de zevenklapper van de 23-voudig landskampioen compleet.

FC Utrecht was via Zakaria Labyad vroeg in de wedstrijd nog wel op gelijke hoogte gekomen.

De subtopper beëindigde het duel zelfs met tien man, nadat Giovanni Troupée in de slotfase de doorgebroken Lozano naar de grond had gehaald.

PSV profiteerde met de driepunter ruimschoots van de verrassende nederlaag van zaterdag van regerend landskampioen Feyenoord in eigen huis tegen NAC Breda (0-2).

De Eindhovenaren voert na zes speelrondes met vijftien punten de ranglijst aan en hebben een punt voorsprong op nummer twee sc Heerenveen. Feyenoord volgt op de vierde plaats met drie punten achterstand op de nieuwe nummer één.

Initiatief

PSV moest in de openingsfase van het duel in stadion Galgenwaard het initiatief aan FC Utrecht laten. Het leverde de thuisploeg via Cyriel Dessers ook twee goede kansen op.

De grootste kreeg de clubtopscorer (drie goals) van FC Utrecht in de tiende minuut toen hij door Urby Emanuelson op fraaie wijze de diepte werd ingestuurd, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

Aan de andere kant was het bij de eerste de beste PSV-mogelijkheid wel raak. Lozano mocht na goed werk van Derrick Luckassen vrij op David Jensen af. De doelman van FC Utrecht kwam weliswaar als winnaar uit de strijd, maar kon niet voorkomen dat Locadia de bal alsnog in het legde doel schoot: 0-1.

Lang kon PSV echter niet genieten van de voorsprong. Nicolas Isimat-Mirin hield Jean-Christophe Bahebeck ietwat opzichtig bij zijn shirt vast, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de strafschopstip wees en Labyad wel raad wist met het buitenkansje: 1-1.

Het scheelde weinig of FC Utrecht had drie minuten later ook op 2-1 gestaan. Yassin Ayoub zette Sander van de Streek met een prachtige steekpass vrij voor Jeroen Zoet, maar de keeper van PSV voorkwam door zijn been op tijd uit te strekken verdere problemen voor PSV.

Storm

Daarna ging de storm van FC Utrecht wat liggen en dat bood PSV de gelegenheid om zelf weer het doel van Jensen onder vuur te nemen. Die kwam in de 35e minuut nog goed weg toen een volley van Gaston Pereiro net naast de kruising verdween, maar vijf minuten voor rust stond de 1-2 alsnog op het scorebord.

Van de Streek verloor de bal in zijn eigen strafschopgebied aan Locadia, die niet aarzelde en met een vlijmscherpe voorzet Lozano een niet te missen kans bood.

Daarmee was het verzet van FC Utrecht eigenlijk wel gebroken. De Domstedelingen kwamen er in de tweede helft niet echt meer aan te pas en moesten lijdzaam toezien hoe Locadia in de 49e minuut de wedstrijd vroegtijdig in het slot gooide door na een pass van Lozano koel te blijven oog in oog met Jensen.

Pas na het inbrengen van Lukas Görtler en Gyrano Kerk voor Bahebeck en Dessers na een uur spelen slaagde FC Utrecht er weer eens in gevaar te stichtten. Görtler had bij zo'n beetje zijn eerste balcontact zelfs voor 2-3 moeten zorgen, maar de Duitser schoot van dichtbij in de hoek waar Zoet al lag.

PSV toonde zich een stuk effectiever en weer was het Locadia die in de 68e minuut voor de 1-4 tekende. Hij kreeg alle tijd en ruimte van Sean Klaiber om uit te halen en liet Jensen kansloos met een harde schuiver in de verre hoek.

FC Utrecht liet het vanaf dat moment allemaal een beetje op zijn beloop en werd daar met nog drie extra tegentreffers van Van Ginkel, Locadia (beide uit een strafschop) en invaller Bergwijn en het wegsturen van Troupée hard voor gestraft.

