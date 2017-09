Milik ontbreekt bij Napoli in Champions League-duel met Feyenoord

Oud-Ajacied Milik miste het grootste deel van vorig seizoen, omdat hij zijn voorste kruisband afscheurde tijdens een interland van Polen.

Zaterdag raakte Milik geblesseerd in het Serie A-duel met SPAL. De 23-jarige Pool, die in de tweede helft als invaller in het veld kwam, ging naar de grond zonder dat er een tegenstander in de buurt was.

Napoli meldt zondag op de eigen site dat Milik een nader medisch onderzoek moet ondergaan, waarna mogelijk een operatie volgt.

Het duel met SPAL werd door Napoli met 2-3 gewonnen. Milik maakte vorig jaar zomer voor een transfersom van 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli.

Collum

De UEFA stelde zondag William Collum aan als scheidsrechter voor het duel tussen Napoli en Feyenoord. De 38-jarige Schot floot vorig seizoen ook al twee keer een Europees duel van een Nederlandse club.

Hij had in augustus de leiding over de play-offwedstrijd van Ajax tegen FK Rostov (1-1) in de Champions League en floot twee maanden later Bayern München-PSV (4-1) in de groepsfase van het miljoenenbal.

Collum was in maart nog de arbiter bij de desastreus verlopen WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Bulgarije (2-0).

Napoli en Feyenoord verloren twee weken geleden hun eerste pouleduel. De Italianen waren in Oekraïne niet opgewassen tegen Shakhtar Donetsk (2-1), terwijl de Rotterdammers er op eigen veld hard afgingen tegen Manchester City (0-4).

Napoli-Feyenoord begint dinsdag om 20.45 uur in Stadio San Paolo. Tegelijkertijd trappen Manchester City en Shakhtar Donetsk af in het Etihad Stadium.