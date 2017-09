Fenerbahçe-spits Janssen geniet van 'groot gekkenhuis' tegen Besiktas

"Het is erg goed bevallen", zei Janssen over zijn eerste Turkse topper voor de camera van de NOS. "Het was een gekkenhuis."

De wedstrijd in Istanbul stond bol van het spektakel. De scheidsrechter gaf twee strafschoppen aan Fenerbahçe en deelde daarnaast ook nog eens elf gele en vijf rode kaarten uit.

Janssen benutte de tweede penalty en bracht Fenerbahçe daarmee op een comfortabele 2-0 voorsprong. De aansluitingstreffer van zijn landgenoot Ryan Babel kwam te laat voor Besiktas.

"Er is inderdaad een hoop gebeurd vanavond", lachte Janssen. "Dat hoort bij dit soort derby’s, waarin iedereen alles in de strijd gooit. Het is mooi om dat een keer mee te maken."

Bij Fenerbahçe kregen Neto en Ismail Koybasi beiden een directe rode kaart en bij Besiktas moesten Ricardo Quaresma en oud-PSV'er Atiba Hutchinson beiden na twee gele prenten het veld verlaten. Na de wedstrijd gaf de arbiter ook nog een rode kaart aan Besiktas-aanvoerder Oguzhan Özyakup wegens protesteren.

Trefzeker

Voor Janssen, die Tottenham Hotspur afgelopen zomer op huurbasis verruilde voor Fenerbahçe, betekende het zijn tweede doelpunt voor zijn nieuwe werkgever. Vorige week was hij al trefzeker in de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Alanyaspor.

Janssen veroorzaakte tegen Besiktas twee strafschoppen. De eerste werd verzilverd door zijn teamgenoot Giuliano. In de tweede helft mocht Janssen zelf aanleggen. De 23-jarige-spits faalde niet vanaf elf meter en zette de 2-0 op het scorebord.

"Daarvoor ben ik uiteindelijk hierheen gekomen. Ik wil spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. Het is lekker dat je twee strafschoppen veroorzaakt, dat je er eentje zelf mag nemen en je uiteindelijk met 2-1 wint", aldus Janssen.

Door de zege staat Fenerbahçe derde met elf punten uit zes wedstrijden. Besiktas bezet met dertien punten de tweede plaats. Koploper Galatasaray, dat eveneens dertien punten heeft, gaat zondag nog op bezoek bij Bursaspor.

