Larsson vindt dat Feyenoord rug moet rechten na thuisnederlaag tegen NAC

"Het heeft geen zin om veel te klagen over deze wedstrijd. We moeten ons focussen op het volgende duel en dat is gelijk een geweldige om te mogen spelen", zei de Zweedse aanvaller in de catacomben van De Kuip.

Toch zal de wedstrijd tegen NAC zomaar eventjes vergeten er niet bij zijn voor Feyenoord. Daarvoor was het spel van de Rotterdammers met name in de eerste helft veel te matig.

Het was pijnlijk om te zien dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zonder Jens Toornstra, Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen de creativiteit ontbrak om NAC in verdedigend opzicht in verlegenheid te brengen.

"We hadden voor rust veel balbezit, maar kwamen niet echt tot uitgespeelde kansen", constateerde ook Larsson. "Hoe dat kwam is op dit moment moeilijk te zeggen. Iedereen zat er na afloop uiteraard teleurgesteld bij in de kleedkamer. Het is nu zaak om onze rug te rechten."

Wegspoelen

Larsson moest zelf vanaf de bank beginnen, maar loste al in de 54e minuut de zwak spelende Bilal Basacikoglu af. Met de zomeraanwinst in de gelederen zette Feyenoord NAC met de rug tegen de muur en was het eigenlijk wachten op de ommekeer. Mede doordat Michiel Kramer een strafschop miste kwam die er niet.

"Je kan moeilijk zeggen dat je goed hebt gespeeld als je hebt verloren, maar ik heb een oké-gevoel overgehouden aan mijn eigen optreden", aldus Larsson.

"Ik moet nu deze lijn doortrekken. Gelukkig hebben we dinsdag alweer een wedstrijd en dan kunnen we deze nederlaag wegspoelen."

Kans

Door de terugkeer van Berghuis is de kans groot dat Larsson tegen Napoli opnieuw genoegen moet nemen met een reserverol. "Ik wil daar nu nog helemaal niet over nadenken", gaf de buitenspeler te kennen. "Ik ben nog te teleurgesteld over deze wedstrijd. Mijn kans komt vanzelf als ik mijn best blijf doen op de training."

De nederlaag tegen NAC betekende alweer de tweede verliespartij op rij voor Feyenoord, terwijl de regerend landskampioen het eerste Champions League-duel met Manchester City ook al kansloos met 0-4 verloor.

Larsson vindt het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. "Het mag duidelijk zijn dat we niet in een flow zitten. Het enige wat we nu kunnen doen is hard werken en onze verantwoordelijkheid nemen."

