NAC bezorgt Feyenoord eerste Eredivisieverlies in De Kuip in anderhalf jaar

De vorige thuisnederlaag van Feyenoord was op 31 januari 2016 tegen ADO Den Haag (0-2). De overwinning van NAC is bovendien de eerste competitiezege ooit van die club in De Kuip. De vorige 48 edities van Feyenoord-NAC eindigden 35 keer in een Rotterdamse zege en dertien keer werd het gelijk.

Bij de 49e editie leidde NAC halverwege al met 1-0 door een goal van Giovanni Korte. Michiel Kramer kreeg in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid om gelijk te maken, maar hij faalde vanaf de strafschopstip. Vlak voor tijd stelde Thomas Enevoldsen de zege voor NAC veilig.

Door de verrassende nederlaag is Feyenoord de koppositie in de Eredivisie kwijt. Sc Heerenveen, dat zaterdag met 1-2 won bij Willem II, is de nieuwe koploper. Feyenoord heeft twee punten minder en moet vrezen dat zondag meer ploegen de club voorbij gaan. Ajax en Vitesse spelen dan tegen elkaar in de Arena en PSV gaat op bezoek bij FC Utrecht. AZ speelt thuis tegen Excelsior.

Het verlies tegen NAC, dat aansluiting heeft met de middenmoot, zorgt er bovendien voor dat Feyenoord met een slecht gevoel afreist naar Napels. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst speelt daar dinsdag thuis om 20.45 uur de Champions League-wedstrijd tegen Napoli.

Geen Toornstra

Vorige week verloor Feyenoord ook al bij PSV (1-0). Ten opzichte van de topper in Eindhoven moest Feyenoord het tegen NAC stellen zonder de lichtgeblesseerde Jens Toornstra en de geschorste Steven Berghuis en dat gemis deed zich met name in de eerste helft duidelijk voelen.

Het ontbrak Feyenoord aan creatieve ingevingen en als de ploeg er eens een keer via de zijkanten doorheen wist te komen dan was de voorzet uiterst zwak. NAC kon daardoor eenvoudig overeind blijven en zelf eens zijn geluk beproeven op de vijandelijke speelhelft.

Feyenoord-doelman Brad Jones moest dan ook voor het eerst handelend optreden. De Australiër had in de achtste minuut alle moeite met een lastig schot van Thierry Ambrose.

Feyenoord antwoordde drie minuten later met een kopbal op de bovenkant van de lat van Jan-Arie van der Heijden uit een hoekschop van Tonny Vilhena, maar daar hield het qua echt grote kansen daarna ook wel lange tijd bij op wat de thuisclub betreft.

NAC sprong veel zorgvuldiger om met de geboden ruimte en had in de 27e minuut op voorsprong moeten komen. Uitblinker Manu Garcia zette Ambrose vrij voor Jones, maar omdat de spits de bal niet goed aannam, kon de sluitpost redding brengen.

De waarschuwing kwam niet echt binnen bij Feyenoord, want zes minuten later was het alsnog raak voor NAC. Vilhena liet zich in het eigen strafschopgebied aftroeven door Ambrose, die de bal met het hoofd panklaar neerlegde voor de voeten van Korte, voor wie het een koud kunstje was om de 0-1 binnen te tikken.

Amrabat

Na rust liep het stukken beter bij Feyenoord. NAC werd fanatieker onder druk gezet en dat resulteerde al snel in kansen voor Jean-Paul Boëtius (simpele prooi voor NAC-keeper Mark Birighitti) en Eric Botteghin, die te lang treuzelde waardoor een verdediger van de bezoekers zijn inzet nog kon blokken.

Pas na een klein uur spelen ging het echt stormen voor het doel van NAC en was het een kwestie van wachten totdat de gelijkmaker zou vallen. Kramer en Sofyan Amrabat hadden daar betrekkelijk snel voor kunnen zorgen, maar hun kopballen verdwenen respectievelijk net naast en op de lat.

Om in de slotfase alsnog de gelijkmaker te forceren, ging Feyenoord achterin één op één spelen en bracht trainer Giovanni van Bronckhorst in de persoon van Dylan Vente een extra aanvaller in het elftal.

Feyenoord kreeg in de 74e minuut de ideale gelegenheid om de 1-1 op het scorebord te zetten. Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de bal gemakkelijk op de stip na een kleine overtreding op Amrabat, maar het buitenkansje was niet aan Kramer besteed. De vervanger van de al langer geblesseerde Nicolai Jörgensen schoot de bal in de hoek waar Birighitti al lag.

Groter werden de kansen voor Feyenoord niet en tot overmaat van ramp maakte invaller Thomas Enevoldsen er in de 88e minuut nog 0-2 van door enorm geklungel van Jones af te straffen, waardoor de Rotterdammers maandag (zonder fans) met een kater afreizen naar Napels.

