Janssen helpt Fenerbahçe aan zege op Besiktas, Real en Barcelona winnen

Voor Janssen, die Tottenham Hotspur afgelopen zomer op huurbasis verruilde voor Fenerbahçe, betekende het zijn tweede doelpunt voor zijn nieuwe ploeg. Vijf minuten voor tijd benutte hij een penalty.

Twee minuten later kwam ook Ryan Babel tot scoren namens Besiktas, maar een gelijkspel zat er niet meer in voor de bezoekers. Giuliano zorgde in de twintigste minuut, eveneens uit een strafschop, voor de openingstreffer van Fenerbahçe.

Beide ploegen eindigden de wedstrijd met slechts negen man. Bij Fenerbahçe kregen Neto en Ismail Koybasi beiden een directe rode kaart en bij Besiktas moesten Ricardo Quaresma en oud-PSV'er Atiba Hutchinson beiden na twee gele kaarten het veld verlaten.

Door de zege staat Fenerbahçe derde met elf punten uit zes wedstrijden. Besiktas bezet met dertien punten de tweede plaats. Koploper Galatasaray, dat eveneens dertien punten heeft, gaat zondag nog op bezoek bij Bursaspor.

Primera Division

In de Primera Division won Real Madrid dankzij Daniel Ceballos met 1-2 van Deportivo Alaves. De 21-jarige Spaanse middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Real Betis, maakte in Mendizorroza beide doelpunten voor het elftal van trainer Zinedine Zidane. De eindstand was bij rust al bereikt.

Mede door de zege op Alaves doet Real het in uitwedstrijden voorlopig veel beter dan in het eigen Santiago Bernabeu. In drie duels buiten het eigen stadion zijn de Madrilenen nog zonder puntenverlies. Thuis verloor Real van Real Betis en eindigden de ontmoetingen met Valencia en Levante in een gelijkspel.

Na zes wedstrijden heeft Real, waar Cristiano Ronaldo nog altijd wacht op zijn eerste competitiedoelpunt, elf punten. Koploper FC Barcelona staat mede door een zege 0-3 zege zaterdag bij Girona op achttien punten.

Eigen goals

De eerste twee doelpunten van Barça kwamen zaterdag van spelers van Girona. In de zeventiende minuut was het eerst middenvelder Aday die de bal in eigen doel werkte, de tweede treffer kwam op naam van keeper Gorka Iraizoz.

Luis Suarez bepaalde de eindstand in de 69e minuut op 0-3. Lionel Messi scoorde voor de verandering eens niet en bleef op negen doelpunten in de Primera Division staan.

Atletico Madrid kwam zaterdagmiddag al in actie. De ploeg van trainer Diego Simeone won thuis met 2-0 van Sevilla. Yannick Carrasco en Antoine Griezmann waren na rust trefzeker in Wanda Metropolitano. Door de zege blijft Atletico tweede, met drie punten voorsprong op stadgenoot Real.

