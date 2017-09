Van Beek na jaar terug bij Feyenoord, Toornstra twijfelgeval voor Napoli

De 23-jarige Van Beek kampte lange tijd met een voetblessure en speelde in mei 2016 voor het laatst, maar is nu weer fit. Hij begint op de bank tijdens de Eredivisiewedstrijd tegen NAC, die zaterdag om 19.45 uur begonnen is.

Toornstra zit vanwege vocht in de knie op de tribune en St. Juste heeft schouderklachten. "Het is afwachten of Jens en Jeremiah tegen Napoli kunnen spelen'', zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst voorafgaand aan de wedstrijd in De Kuip.

Linksback Ridgeciano Haps ontbreekt in de basisploeg tegen NAC, maar is volgens Van Bronckhorst wel klaar voor de krachtmeting met Napoli.

SPAL

De wedstrijd tegen Napoli begint woensdag om 20.45 uur in Stadio San Paolo. Feyenoord verloor de eerste wedstrijd in groep F met 0-4 van Manchester City.

Ook Napoli begon het Champions League-avontuur met een nederlaag. Op bezoek bij Shakhtar Donetsk werd met 2-1 verloren. In de Serie A won Napoli zaterdag met 2-3 bij SPAL.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie