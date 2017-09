Hoffenheim voorlopig koploper in Bundesliga, Strootman wint met Roma

Hoffenheim heeft nu veertien punten uit zes wedstrijden. Dortmund, dat om 18.30 uur thuis speelt tegen Borussia Mönchengladbach, heeft een punt minder. Ook Bayern heeft dertien punten, maar de 'Rekordmeister' speelde vrijdagavond al met 2-2 gelijk tegen VfL Wolfsburg. Arjen Robben scoorde een keer.

De doelpunten van Hoffenheim werden zaterdag gemaakt door Dennis Geiger en Lukas Rupp. Geiger scoorde al na dertien minuten, waarna Rupp in de laatste seconden van de wedstrijd in de Wirsol Rhein-Neckar-Arena de 2-0 eindstand op het socrebord zette. Schalke 04 staat na de nederlaag bij Hoffenheim in de subtop met negen punten.

Ook RB Leipzig staat in de subtop na een 2-1 thuisoverwinning op Eintracht Frankfurt. De Fransman Jean-Kévin Augustin zette Leipzig voor rust op een 1-0 voorsprong, waarna Duits international Timo Werner na 67 2-0 maakte.

Frankfurt, met Jetro Willems en Jonathan de Guzman negentig minuten binnen de lijnen, kwam via de Kroaat Ante Rebic nog wel terug tot 2-1 en dat was ook de eindstand.

Rekik

Karim Rekik verloor zaterdag ook in de Bundesliga. De Nederlandse verdediger verloor met middenmoter Hertha BSC met 1-0 bij Mainz 05. De Argentijn Pablo De Blasis was in de 54e minuut uit een strafschop trefzeker voor de thuis club.

Het duel tussen laagvliegers SC Freiburg en Werder Bremen eindigde in 0-0, evenals VfB Stuttgart tegen FC Augsburg.

Bij Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd. Voormalig Heerenveen-spits Alfred Finnbogason werd drie minuten voor tijd gewisseld door trainer Manuel Baum.

Serie A

In de Serie A was de 3-1 winst van AS Roma op Udinese was al de derde competitiezege van de Romeinen in een week tijd. Het elftal van trainer Eusebio Di Francesco won afgelopen week ook al zonder problemen van Hellas Verona (3-0) en Benevento (0-4).

Edin Dzeko opende tegen Udinese al in de twaalfde minuut de score in het Stadio Olimpico en vierde al zijn zesde doelpunt van dit seizoen. In het laatste kwartier voor rust voerde Stephan El Shaarawy de score met twee treffers op naar 3-0.

Nadat Diego Perotti namens de thuisploeg een strafschop had gemist, deed Udinese vlak voor tijd nog iets terug via Jens Stryger Larsen, die scoorde na een dieptepass van Bram Nuytinck. Bij Roma maakte Strootman de negentig minuten vol. Rick Karsdorp wacht door een knie-operatie nog altijd op zijn debuut voor de club uit Rome, die vierde staat in de Serie A.

Koplopers Napoli en Juventus komen zaterdagavond in actie. Napoli speelt uit tegen SPAL en Juventus neemt het thuis op tegen Torino.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A